Un pitbull le destrozó la cara a un nene de 9 años

Como casi todas las tardes, Benjamín salió de su casa rumbo a lo de un vecino para jugar a la pelota, una actividad sin riesgo, por eso la madre lo dejó ir solo pese a sus 9 años de edad. Sin embargo a los pocos minutos de salir de la vivienda los gritos desgarradores alertaron a la mamá que se encontró con su hijo de 9 años con toda la cara ensangrentada. En ese poco tiempo, el perro de otro vecino, un pitbull lo atacó y le hizo una importante herida en el rostro que demandará varias cirugías y curaciones.

Benjamín está internado en el hospital de San Antonio Oeste y su estado es estable. Aunque los especialistas reconocieron que lo más preocupante en este tipo de heridas son las infecciones que se presentan en los días posteriores, ya que el perro por su boca transmite una infinidad de microbios que tuvieron contacto con el niño.

De acuerdo a las imágenes que difundió la propia familia, se puede ver que tiene el sector izquierdo del rostro destruido, con heridas muy profundas y amplias. Incluso de milagro la mordedura no comprometió el ojo, ya que hay menos de un centímetro de distancia.

La Ley Nacional como también la provincial Ley 4043/05 establece que el Pitbull es considerado una raza peligrosa, como también lo son los Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Alaskian Malamute, Doberman, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Akita Inu y Tosa Inu.

El medio local Informativo Hoy publicó una nota con Viviana Ferreyra, la madre del pequeño en el que relata que "mi hijo iba a la casa de un amiguito a jugar a la pelota, de repente sentí un grito y era él, que venía con esa herida, porque lo había mordido el perro de un vecino, tenía la parte de la cara arrancada".

En medio de la indignación y la incertidumbre por no saber como evolucionará la salud de su hijo, Ferreyra aseguró que hizo la denuncia correspondiente y que espera el avance de la Justicia: "No voy a parar hasta las últimas consecuencias" y reprochó la actitud de los vecinos quienes tenían en su patio al pitbull, aunque era frecuente que se escapara, "no quisieron entregar el perro a zoonosis, porque dijeron que tenían un abogado que les recomendó que no lo hagan y tampoco quieren reconocer que fue ese animal", además de lavar las manchas de sangre para borrar las pruebas.

En cuanto al hecho explicó que el ataque se detuvo cuando "gracias a Dios otro perro del barrio salió a encarar al pitbull en momentos que lo mordía a mi hijo, si eso no sucedía, no se que hubiera pasado", al tiempo que reflexionó: "si lo hubiera tomado del cuello lo mataba".