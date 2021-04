Sigue el conflicto en Salud, y el miércoles cortarán puentes

"La espuma no bajó, todo lo contrario" dijo esta mañana en AM550 el referente de los autoconvocados de Salud dentro del Hospital Castro Rendón, Marco Campos. Se refería a la frase utilizada por Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén, quien había afirmado, utilizando esa metáfora, que el nivel de reclamo iba a bajar una vez que se cobren los sueldos.

Campos contó al aire del programa La Primera Mañana que el cobro de los sueldos el pasado sábado, no solo no conformó a los agentes de salud, sino que los dejó aún más indignados, ya que el aumento percibido "no fue suficiente" y hubo descuentos a muchos trabajadores por las jornadas de paro. Muchos de ellos difundieron sus recibos durante el fin de semana desmintiendo los aumentos que había comunicado el Gobierno neuquino previamente con un cuadro tarifario, mostrando que las cifras no se asemejaban.

El referente del Castro Rendón contó que durante el día de hoy habrá nuevas asambleas intrahospitalarias en toda la provincia para definir la continuidad de los reclamos, los cuales no dudó en afirmar que "se endurecerán en los próximos días".

Además contó que para el próximo miércoles 7 se evalúa también la convocatoria a un paro nacional, por el Día de la Sanidad. En este sentido ATE Rio Negro cortará de manera total los Puentes Interprovinciales Neuquén-Cipolletti también este miércoles. Habrá además un paro de 24 horas en el marco de la jornada nacional de lucha planteada por la CTA Autónoma a la cual el sindicato adhiere.