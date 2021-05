Transportistas reclamarán mañana en los puentes carreteros

Transportistas de la región volverán a reclamar en la zona de los puentes carreteros este martes. La medida será por tiempo indeterminado y hasta que los habiliten para poder trabajar

“Nosotros pedimos que nos dejen trabajar. Somos 10 empresas que nos dedicamos a ir al tour de compras y no nos habilitan para ir a la terminal de micros Dellepiane y hoy las empresas de colectivos lo están haciendo tranquilamente”, explicó Pablo Piscicelli, a Mejor Informado

Piscicelli aseguró que “no está previsto el corte total del tránsito. La medida es un reclamo a nivel nacional de los transportistas vinculados al turismo. Si se decide bloquear en el resto del país, acá no lo harán de forma total, sino que obstruirán solamente una calzada.

“Hay empresarios que vendieron sus unidades. Nosotros estamos al límite, con deudas y sueldos atrasados de choferes que no pudimos pagar y no recibimos nada. Los Programas de Recuperación Productiva ya no llegan para nosotros. Creo que quieren que desaparezcamos”, enfatizó Piscicelli.

El transportista sostuvo que les plantearon a las autoridades de Transporte de las dos provincias una solución y todavía no obtienen respuestas.