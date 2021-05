Cartelazo y protesta de trabajadores de salud rionegrinos

Ante los sucesivos desplantes de Arabela Carreras a los trabajadores de la salud que no se sienten identificados con los gremios mayoritarios como ATE y UPCN, se intensifican las protestas en los distintos hospitales de la provincia y prometen presentarse en cada una de las presentaciones de la gobernadora. En el caso particular de Cipolletti, pese al agotamiento por encontrarse recargados haciéndole frente al Covid, cortaron la calle Naciones Unidas y montaron una carpa para hacer visible el planteo.

El malestar se acrecienta día a día. La mala relación viene desde hace tiempo y se intensificó en la pandemia. El acuerdo salarial firmado por los gremios mayoritaria no discriminó a los trabajadores de la salud y allí se hizo evidente la lucha. En noviembre le pidieron una reunión a Carreras, que la gobernadora concedió. Sin embargo el día de verse las caras frente a frente, sin previo aviso y con los delegados de toda la provincia viajando hacia Viedma, la mandataria suspendió todo y a las pocas horas recibió a Gines González García en Cipoleltti.

A partir de allí cada vez que los trabajadores la buscaron para entregarle un petitorio, Carreras supo eludirlos. Si bien siempre fueron recibidos por algún funcionario, generalmente el ministro de Gobierno Rodrigo Buteler, los autoconvocados que ahora se agruparon en el nuevo sindicato ASSPUR desean integrar la Mesa de la Función Pública y ser ellos los que negocian los salarios del sector Salud.

En Cipolletti, los trabajadores se manifestaron en la calle Naciones Unidas y montaron una carpa con la intención de hacer visible la protesta. La demanda es por el reconocimiento gremial, un incremento salarial del 75% y una mesa salarial exclusiva para el sector. Aunque están en alerta, aseguran que mantienen las guardias mínimas y la atención a los internados.

La situación salarial se calienta en un momento donde la segunda ola de Covid no da tregua y se necesita a la totalidad del personal en condiciones de sumarse a la permanente atención de personas con síntomas de coronavirus y sus complciaciones, y aquellos que sufren otros inconvenientes de salud y no pueden ser atendidos en los mismos lugares, por lo que desde hace días se ve personal trabajando en los pasillos de las guardias para no mezclarlos.