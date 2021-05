Otro desplante de Carreras a los trabajadores de Salud

Se acrecienta el malestar entre los trabajadores nucleados en ASSPUR luego de otro desplante que les realizó la gobernadora Carreras en Roca. Es que el viernes un grupo de trabajadores del hospital de Roca se acercó a la Asociación Libanesa donde Carreras participaría de un acto oficial. La gobernadora enterada de la manifestación de los autoconvocados suspendió esa actividad. “Había un grupito en la libanesa de 24 personas, trabajadores de la salud y una concejal del Frente de Todos dirigiendo la movida”, señaló

Esta mañana, Patricia Baeza de ASSPUR explicó lo que pasó con Carreras. “Pasó lo que pasa cada vez que los trabajadores de salud queremos acercarnos. Se escapó. Huyó. Evitó el contacto con nosotros. No tiene otras opciones. Hay un malestar entre los trabajadores en la medida que tiene estas conductas y mientras que la Legislatura aprueba una ley que va en contra de leyes nacionales y de los derechos de los trabajadores. No puede evitar el conflicto. En algún momento la gobernadora se tendrá que sentar a hablar de salarios y de las condiciones de trabajo"

Agregó que “nosotros somos trabajadores. No hay participación política partidaria. No había ninguna concejal del frente de todos. Todos los fantasmas que quieren ver en el medio es parte del juego que quieren jugar. Es politizar la situación, es más de la negación del conflicto. Es no reconocer nuevas organizaciones de trabajadores. Ya pasó en Choele Choel, en Cipolletti, en Viedma. Es una forma de ser que tiene esta administración”

Baeza señaló que “el jueves habrá movilizaciones en toda la provincia hacia las rutas. Vamos a mantener las guardias mínimas en los hospitales y la atención a los internados. En los últimos días hubo pacientes en los pasillos del hospital de Roca porque no había camas. No hay insumos. La gobernadora no quiere ver eso. La Salud Pública en Río Negro no es prioridad”, concluyó