Bajan las reservas y sube la preocupación por la temporada

Las ventas en el Hot Sale no fueron lo bueno que se pretendía y hay preocupación por la baja cantidad de reservas..

El turismo en Río Negro representa la segunda economía detrás de la fruticultura. En épocas de pandemia las chacras siguieron con su producción y el precio de los mercados fue bueno para exportar, pero una situación absolutamente distinta se vive en los hoteles y restaurantes de la zona cordillerana, que vienen de sufrir las restricciones de 2020 y para esta temporada es todo una gran incertidumbre. El sector empresarial espera un posicionamiento por parte del gobierno nacional y que se garantice de alguna manera que se podrá aprovechar los encantos de la nieve.

La temporada de verano fue un éxito. Y gran parte de eso, además de la necesidad de la gente de salir luego de un extenso confinamiento, fue que desde Nación se dieron señales claras y en noviembre aseguraron que desde diciembre hasta Semana Santa estaba garantizado el libre tránsito sin restricciones estrictas. Y lo que se solicita a la cartera de Matías Lammens es que se asegure que habrá turismo durante el invierno.

Los turistas no saben si podrá viajar o en caso de que se cierre la actividad, si podrá reprogramar el viaje

Para Exequiel Barberis, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Bariloche, lo que se espera "es una señal del gobierno nacional, un mensaje de Nación que garantice la temporada. En noviembre, cuando se garantizó la temporada de verano, se comenzaron a activar las reservas".

Pero la situación es muy diferente, la segunda ola se muestra como mucho más agresiva y es difícil de programar una temporada turística sin temer por el colapso del sistema sanitario, que desde hace casi un mes está al borde todos los días. "Los turistas no saben si podrá viajar o en caso de que se cierre la actividad, si podrá reprogramar el viaje", explicó.

Las reservas están frenadas, de los 10 vuelos diarios que llegaban en esta época, hoy apenas lo hacen 4 y con menos de un 50% de la capacidad cubierta. Muchos de esos vuelos programados se deben suspender por la poca cantidad de pasajeros. Además los costos de los vuelos están alto, y las empresas low cost no venden pasajes desde julio en adelante, por la falta de previsibilidad.

No hay reservas y los hoteles y complejos que se sumaron al hot sale no tuvieron el éxito rotundo que significó el programa previaje. De todas maneras, el Cerro Catedral lanzó algunas promociones que se están vendiendo, pero garantizando que en caso de un cierre estricto, se devolverá el costo de los pases siempre y cuando no se haya usado durante este año.