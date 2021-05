"El kilo de pan debería estar a 200 pesos"

"La situación es que las cosas aumentan semanalmente", nos dijo Guillermo propietario de la Panadería "Coquitos".

Refiriéndose a los aumentos sucesivos en lo que va del año dijo que no es suficiente para el comercio pero aplican menos porcentaje para que "la gente siga comprando".

"No hemos volcado el precio al producto, el kilo de pan está $ 180 y debería salir $200. Ha subido todo. No volcamos al mostrador porque nos parece descabellado subir tanto porque no queremos perder ventas. Se nota que la gente tiene poca plata en el bolsillo"