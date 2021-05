Peste, inflación, pobreza, confrontaciones: el fracaso

El gobierno nacional se pelea con el de la ciudad de Buenos Aires. Los bloques oficialistas en el Congreso se obsesionan con la Procuraduría, y con la reforma judicial. El presidente Alberto Fernández cierra la exportación de carne, supuestamente para frenar precios. La inflación le pasa a todo por arriba. Y la pandemia de coronavirus, la segunda ola, no se frena pese a las restricciones, porque no hay vacunas suficientes pese a que mayo entra en la recta final.

Cinco meses de vacunación y se ha llegado al 17,7 por ciento de la población con una dosis, al 4,48 por ciento con dos dosis. No hace falta más para explicar una situación gravísima: este martes hubo 745 muertes por Covid en el país, y 35.543 casos de contagios en 24 horas. Los hospitales públicos y privados están colapsados. Hay casos de muertes en traslados, de muertes en los pasillos, de muertes en domicilios. Todos casos de muertes por Covid. Otra evidencia: el sistema de salud nacional no da abasto, pese a que ya pasó un año y dos meses desde que empezó a expandirse el coronavirus y sus distintas cepas en Argentina.

Lo que ocurre en Argentina es un tremendo fracaso de la política. La política no ha servido para el bien común. Para lo único que sirve, en estos momentos, es para que haya una confrontación permanente entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Las elecciones serán en noviembre, pero ya hay más de 71 mil muertos por el Coronavirus, 52 por ciento de pobreza, inflación a un ritmo de 4 por ciento mensual. Ya no es el fracaso de un gobierno: es el fracaso de la política. De esta política, no de la política en abstracto.

No hace falta ser un iluminado para imaginar que la solución vendrá de la mano de la política, pero de otra política, no de esta, la que ya ha fracasado, la que avanza todos los días un paso más hacia el abismo.

Podrán animar esa nueva política necesaria muchos que ahora están en la política ya fracasada. Hace falta, simplemente, tomar conciencia del desastre. Y enfocar el bien común como meta. Porque hay un bien común, más allá de las intrigas palaciegas, el mercado de Liniers, y la fiebre inútil que recorre los pasillos de los burócratas.