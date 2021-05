Desesperado pedido: "No hay camas ni oxígeno, mamá se muere"

La situación epidemiológica en la región es alarmante, hay un desborde sanitario en Neuquén, los hospitales colapsaron y el consumo de oxígeno se cuadruplicó. El Hospital de Loncopué llegó a su capacidad máxima, tienen 100% de las camas ocupadas y no cuentan con más oxígeno disponible, están derivando paciendo pero establecen prioridades (por edades) de dichos traslados. Dos jóvenes desesperados, hicieron un pedido desesperado en las redes sociales: "Por favor gente necesitamos una mano, ¡¡¡una cama en terapia!!! han salido ya derivaciones de gente que entro a internación después que mi viejita", publicó Rodrigo Matías Pino en Facebook.

Cabe destacar que el equipo médico de dicho nosocomio dónde está internada la mujer publicó un comunicado el pasado viernes que confirmaba: “Estamos, sin duda, atravesando, lo que ya se anunciaba hace algunos meses como la segunda ola en torno a la pandemia por covid-19. La situación se agravó".

Pino, junto a su mensaje publicó un video de su hermana, rompiendo en llanto: "Tengo a mi mamá internada y necesitamos una cama urgente, estamos en el Hospital y necesita urgente un respirador, está con el máximo de oxígeno. No hay camas ni oxígeno, se me muere mamá".

Desesperada, agregó que los médicos les dijeron que "no hay solución, que no hay camas. Por favor, si alguien me ayuda a encontrar una cama, un respirador. Nos dijeron de que si queríamos dormirla del todo, que ya ellos no podían hacer nada. Por favor quiero a mi mamá".

En unos de los último partes diarios de Covid-19 difundido por el gobierno de Neuquén, detallan que “el sistema de salud se encuentra en momento de extrema tensión y enfrentando situaciones que en algunos casos ponen en jaque sus propias fuerzas y posibilidades”.