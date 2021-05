El PRO denunció vacunación VIP en Río Negro

Desde el PRO Río Negro, denunciaron que la diputada Ayelén Spósito del Frente de Todos se aplicó la vacuna a pesar de que no ejerce la profesión. Y que utilizó el título de médica para saltarse la fila y vacunarse. Sposito es una dirigente de San Antonio Oeste que llegó al Congreso en reemplazo de María Emilia Soria

El legislador Juan martin señaló que “todavía hay personal de salud que estuvo todo el año en la trinchera tratando de que todo funcione y hay gente que no se vacunó y tener 35 años ser diputada nacional y eventualmente agarrar el estetoscopio no es razón suficiente para justificar su vacunación. Es consecuente con el espacio político al que representan y como ven la vida pública. Pasó lo mismo con el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini que se vacunó por ser integrante de la comisión de Bomberos, aunque nunca se lo vio apagando un incendio. Él se agarró de eso para vacunarse. Es la forma en que piensan la vida pública. Sacan ventaja, son dirigentes donde el saltearse la fila no les parece que está mal. Lo cierto que cada vacuna que se llevan ellos es una vacuna que le sacan a un adulto mayor, es una inmoralidad”

Esta mañana, la diputada Ayelén Spósito señaló en Radio La Super de Roca que “tengo título de médica y trabajé en el hospital público de San Antonio desde 2013 hasta el 2018. Soy personal de planta. Por razones lógicas primero como concejal y ahora como diputada tengo la licencia política. Cuando empezó la pandemia me puse a disposición del hospital de San Antonio Oeste y lo voy a seguir haciendo, trabajando como lo hice el año pasado haciendo un seguimiento de los casos aislados en uno de los picos de caos que tuvo san Antonio”

Agregó que “me vacuné en enero cuando se inició la vacunación, Salud Pública me convocó para vacunarme porque yo sigo siendo personal de salud a pesar de la licencia. Si el sistema de salud colapsa debo volver a cumplir funciones en el hospital porque así lo requiere la emergencia sanitaria. No me considero una vacunada vip estoy comprometida con la salud pública. No hubo irregularidades en mi vacunación”