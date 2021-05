A JSRN no le interesa equiparar los géneros en el STJ

El debate por la presencia de mujeres en el Superior Tribunal de Justicia parecía un tema agotado y perteneciente a otra época, donde las mujeres debían respaldarse en una ley de cupos para tener representatividad en los cargos de poder. Sin embargo la renuncia de la vocal del STJ, Adriana Zaratiegui y de su colega Enrique Mansilla, el oficialismo de Juntos Somos Río Negro que también es mayoría, anticipó que en la elección será por idoneidad y no por género.

Arabela Carreras fue electa el 7 de abril de 2019 para ser la primera mujer en gobernar Río Negro. Y fue ella quien destacó que "no se contemplarán fórmulas que no incluyan a las mujeres", frase en la que claramente expone una cuestión de igualdad de género que a las mujeres les costó muchísimo conseguir en el tiempo. Sin embargo ese empoderamiento parece diluirse ante los intereses políticos que le demanda su gestión.

Fue la propia jueza renunciante Zaratiegui quien tiró sobre la mesa la discusión: "espero que mi lugar lo ocupe otra mujer", y planteó que ante su salida sólo queda una mujer en el cuerpo que representa la máxima autoridad judicial en la provincia. Sin embargo desde el oficialismo no piensan lo mismo y dejaron abierta la posibilidad de que las dos vacantes que se producen y que deberán ser cubiertas en junio, podrían ser ocupadas por hombres.

Entre los argumentos de Juntos Somos Río Negro está el Mapa de Género que publicó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indica la composición de mujeres en los organismos judiciales, y allí Río Negro está por encima de la media nacional con el 64%. contra un 56% del resto del país. Sin embargo al hacer un análisis más profundo, la participación del género femenino en cargos jerárquicos baja considerablemente a medida que se aproximan a la cima de la pirámide.

Hasta el pasado miércoles, el STJ estaba integrado por el actual presidente Ricardo Apcarián, que representa a Cipolletti; el roquense Sergio Barotto, el barilochense Enrique Mansilla y las dos mujeres del cuerpo, la viedmense Zaratiegui y la reginense Liliana Piccini, aunque nunca ejerció como abogada en la Segunda Circunscripción Judicial. Y ahora la composición es de 2-1. Si se extiende un poco más la mirada, en la Procuración, los tres cargos principales están integrados por hombres. En caso de que se elijan hombres en los 8 espacios de la cúpula judicial rionegrina, podría quedar compuesta con un 7-1, con una presencia mínima del género femenino.

Me parece que nosotros tenemos que cumplir la ley. Después habrán otras miradas que pondrán el acento en un aspecto u otro de los candidatos. Entre esos aspectos a ponderar puede estar el género. No es condición, en virtud de que la ley está cumplida. Perspectiva de género tenemos que tener todos. Yo la tengo

Y con un dato que no es menor y que indica que la única sobreviviente del género ya tiene edad de jubilarse y su salida se puede dar en cualquier momento, cuando ella decida presentar la dimisión al cargo para adherirse al régimen pasivo.

Pese a todo esto, Carreras -la presidenta del Consejo de la Magistratura- fijó su posición y dejó de lado aquella perspectiva de género que ponderó luego de ser electa hace poco más de dos años. "Tenemos una ley que fija que el Superior Tribunal de Justicia no puede estar formado por personas de un mismo género. Es un requisito que ya se ha cumplido con la presencia de la doctora Piccinini".

La gobernadora se posicionó sobre el frío texto de una ley y se aferró a una constitución provincial reformada en 1988 y que fue innovadora en su momento, pero que en 2021 tiene aspectos que debería aggiornarse, contemplando los cambios que vivió la sociedad en 33 años.

"No hay requisitos constitucionales en este sentido", aseguró la mandataria, al tiempo que se justificó: "Me parece que nosotros tenemos que cumplir la ley. Después habrán otras miradas que pondrán el acento en un aspecto u otro de los candidatos. Entre esos aspectos a ponderar puede estar el género. No es condición, en virtud de que la ley está cumplida. Perspectiva de género tenemos que tener todos. Yo la tengo".

Luego apuntó a la elección y destacó que el objetivo es que "se presenten muchos candidatos y candidatas para tener un amplio espectro de los que aspiran a ocupar este cargo y tener más posibilidades de cumplir con la Constitución que hace eje en la idoneidad de los candidatos y candidatas", agregó.

Sobre la posibilidad de plantear una ley específica que asegure la representación por género en los puestos jerárquicos de la Justicia, la gobernadora se excusó en que "a veces las leyes de cupo favorecen y otras veces condicionan la elección libre en la idoneidad de los candidatos y candidatas".

"Yo estoy de acuerdo en la ley de cupos en los cargos electivos, cuando es el pueblo el que elige. No se puede homologar la designación de los cargos en la Justicia con la libre elección del pueblo porque hay muchas diferencias. Los cargos en el Poder Judicial son vitalicios y la elección del pueblo tiene que ser renovada", evaluó.

Y cerró al manifestar que "lo importante es mantener el equilibrio territorial porque así lo dice la ley. No solo hay que evaluar el STJ que tiene 5 miembros sino también el Procurador que forma parte de las autoridades máximas. Está todo en discusión", concluyó.

Si bien Carreras no manifiesta una postura en contra del género, lo relativiza bastante y se contrapone al pensamiento de Zaratiegui, quien es reivindicada dentro del Poder Judicial por su permanente postura en favor de la mujer en cada fallo y resolución, incluso ponderada desde el sindicato de trabajadores judiciales.

Para mí no hay ninguna duda. Si se busca el equilibrio para las zonas geográficas, cuánto más no se va a buscar el equilibrio en el género siendo que el derecho a la no discriminación y a la igualdad es un derecho humano

Fue la ex vocal quien recordó que en 50 años de vida del Poder Judicial "hubo solo dos mujeres a la cabeza del Poder Judicial: una durante la dictadura y la otra fue la doctora Nelly Flores cuando también hubo un tribunal de 5 miembros". Luego hubo un período en el que la integración se redujo a 3 hombres y en 2013 pasó a 5, con 3 hombres y 2 mujeres.

"Para mí no hay ninguna duda. Si se busca el equilibrio para las zonas geográficas, cuánto más no se va a buscar el equilibrio en el género siendo que el derecho a la no discriminación y a la igualdad es un derecho humano", reflexionó Zaratiegui. Luego se preguntó "¿Alguien puede dudar el día de hoy que una mujer no es capaz de estar en estos puestos? ¿Alguien puede dudar que no hay en toda la provincia una mujer capaz de venir en mi lugar? Creo que es indudable".

"Cinco siglos de patriarcado no se borran de un plumazo y las mujeres a veces pensamos que nos van a venir a buscar por nuestros méritos, que nos van a llamar o por ahí creemos que no estamos capacitadas para tal o cual cargo. Entonces, las mujeres también tenemos que salir, mostrarnos y postularnos", finalizó.

La elección de los dos nuevos vocales del STJ se resolverá el 30 de junio y estará a cargo del Consejo de la Magistratura ampliado, un órgano político integrado por 25 miembros: 12 legisladores con representación de la mayoría y la primera minoría, 12 abogados de las 4 circunscripciones y la gobernadora en la presidencia.