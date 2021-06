El femicidio de Agostina Gisfman reavivó las diferentes situaciones de violencia que se ejercen sobre las mujeres. Esta mañana, Lilen Caniuqueo y Flavia Briceño, integrantes del equipo de trabajo del Mapa Interactivo del Acoso y el Abuso (M.I.A.A.) de Cipolletti señalaron en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “se trabaja con el mapa virtual, que es una herramienta de visibilización que recoge relatos de evidencia de abuso y acoso en Cipolletti. El objetivo es dar cuenta de la violencia sistemática tanto en el espacio público como privado y poder visibilizar a través de este mapa las situaciones de acoso y/o abuso que nos predisponen a transitar, sentir y vivir la ciudad de una determinada manera.”

Explicaron que “los datos se obtienen a través de una encuesta anónima. Aquellas personas que atravesaron situaciones de abuso callejero se las encuesta y se intenta saber en qué horarios y en que edades las mujeres se encuentran más acosadas en la calle”.

Los datos

El 82 % de los abusos y acosos se dan en espacios públicos y el 60% ocurre en las calles. No hay una franja horaria. Suceden durante todos los momentos del día de manera homogénea.

“No solo ocurren en lugares oscuros o pocos concurridos, en realidad no es así, por eso queremos mostrar que no son los lugares, ni las franjas horarias, sino que la violencia se ejerce en las mujeres en forma de abuso callejero”, explicaron.

Un 30% denuncia acoso verbal en la calle, como los piropos o la insinuación y hay un 23% denuncia gestos obscenos que se realizan a las mujeres. Y hay situaciones de todo tipo como masturbaciones, persecuciones que se dan en diferentes ámbitos: en las casas, en los parques, en las universidades.

“La situación de acoso se mudó a la virtualidad. Como internet es un espacio público que nos permite vincularnos en el ámbito laboral, estudiantil y social. no cesa la violencia. Y se refuerza en estos espacios con perfiles falsos o fotos tomadas sin consentimiento que luego se ven en portarles de pornografía”, señalaron.

Las denuncias de mujeres atacadas o abusadas

Desde el equipo de trabajo del Mapa Interactivo del Acoso y el Abuso (M.I.A.A.) de Cipolletti señalaron que “las denuncias de abuso siguen aumentando. Pero vemos que quedan en la nada. Como mujer que ha sufrido un acoso se espera que la justicia actúe rápido y eso no sucede. En muchas oportunidades se revictimiza a la denunciante y eso es muy doloroso. Los femicidios no dejan de verse y tenemos la posibilidad de dar voz a estos hechos. A veces se piensa en violencia solo física y no es así. Las mujeres pasan por muchos tipos de violencia”.