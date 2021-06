"Es totalmente inviable el regreso a la presencialidad"

A pesar de que la ministra de Educación de la Provincia de Neuquén, Cristina Storioni, dejara entrever que existe la posibilidad de un regreso a las aulas, tras la reunión que mantuvo este miércoles con el gabinete de Salud, desde el sindicato docente Aten, no miran la vuelta de la presencialidad con buenos ojos.

En diálogo con el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, Ariel Pino, Secretario General de Aten Capital, indicó que "si bien ven que hay un amecetamiento en términos de contagios", la situación sigue siendo compleja con un sistema de salud que aun está saturado. "Hemos planteado que es difícil volver bajo los parámetros actuales, si bien sabemos que se está discutiendo en una zonificación, es decir pensar en las clases presenciales en aquellos lugares de la provincia donde la situación este más relajada, hay datos objetivos que dicen que las condiciones no están dadas y por ello intervendremos en la sesión de cuerpo colegiado donde se discutirá este tema".

Al ser consultado sobre la situación particular de las escuelas, ante la posibilidad de una reapertura para los alumnos, dijo que no les consta que desde el gobierno estén haciendo trabajos de mantenimiento en las escuelas que estaban habilitadas para recibir alumnos ni tampoco en aquellas que aun no lo estaban y seguían con trabajos de reparación, y que por ejemplo no se podría regresar el lunes que viene, ya que tampoco hay un plan resuelto en cuanto a condiciones de seguridad e higiene, algo que, asegura, debe ser analizado profundamente con antelación.

Pino, reafirmó la posición que tienen desde el sindicato, al recordar los argumentos que plantean desde el gobierno nacional, al decir que el sistema de salud es uno solo, y que se refleja en la ocupación de camas de terapia intensiva al cien por ciento en todos los puntos de la provincia. En esa misma linea finalizó diciendo que particularmente en la zona de la Confluencia, que es donde se dan la mayor cantidad de contagios es "totalmente inviable el regreso a la presencialidad" .