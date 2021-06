Clases: Según ATEN no hubo mejoras en la situación epidemiológica

Ante el anuncio del regreso a la presencialidad escolar, ATEN envió una carta a la subsecretaría de Trabajo de la provincia informando la medida de acción sindical que implica continuar con a virtualidad. La decisión por parte del Consejo Provincial de Educación -reunido el viernes- de retornar a las escuelas en nivel inicial y primer ciclo de primaria en gran parte del interior neuquino a partir esta semana, generó la respuesta inmediata del gremio. Su secretario general, Marcelo Guagliardo, aseguró al aire de AM550 que "esto no tiene justificación salvo que haya un interés económico, o turístico, que es una mentira. Hay que sostener las actividades no presenciales, que no solo tienen que ver con la virtualidad, porque también hay trabajos que se envían a domicilio. Solicitamos que hayan guardias pasivas que no impliquen el traslado de los docentes a las escuelas".

"Lo planteamos no porque se nos ocurra, o porque tengamos una evaluación propia: surge de los datos que brinda el Ministerio de Salud de la provincia. Se había resuelto ir evaluando los indicadores epidemiológicos para tomar una decisión. Ninguno de los indicadores tiende a mejorar. La incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes sigue siendo alta, con 1.300 contagios" afirmó Guagliardo.

Según contó el dirigente gremial, la actividad escolar debería ser alternada, "como sucedió en mayo, para retornar a la presencialidad, siempre y cuando los indicadores epidemiológicos lo permitan".

Sobre los detalles de la medida, Guagliardo aseguró: "No es un paro porque vamos a seguir trabajando en el modo en el que lo veníamos haciendo, de manera virtual".