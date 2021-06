ATEN convoca a sostener la no presencialidad

Frente a la decisión unilateral por parte del Consejo Provincial de Educación de retornar a las escuelas en nivel inicial y primer ciclo de primaria en gran parte del interior neuquino a partir de la semana que viene, ATEN llamó a sostener la no presencialidad.

El gremio docente lanzó un comunicado en el que convocan a todos los trabajadores de la educación de todos los niveles y modalidades a sostener la actividad educativa no presencial ya que "tiene que bajar la demanda actual de los Hospitales, que hoy es del 100%", para que "nuestra presencialidad sea una presencialidad cuidada".

En este sentido, sostuvieron que hacen responsable a las autoridades provinciales por las consecuencias de la medida adoptada: "Esta no hace más que poner en riesgo los pocos y lentos avances observados. Asimismo, las responsabilizamos por ceder ante las presiones de sectores minoritarios que niegan la grave situación sanitaria denunciada por el Ministerio de Salud y por los Directorxs de los Hospitales Públicos y Privados de la Provincia".

Además, aseguraron que evaluaron los indicadores epidemiológicos, que "al 9 de junio siguen siendo negativos"; la vacunación, que aún no alcanza la totalidad de los trabajadores y para aquellos que sí fueron vacunados, en su mayoría solo cuentan con la primera dosis; y el informe de Salud, que "destaca que la circulación viral actual tiene cepas de mayor contagiosidad y mayor requerimiento de atención hospitalaria, que nuestro Sistema de Salud hoy en día no esta en capacidad de recibir, a pesar de los enormes esfuerzos que se están realizando".

Recordemos que el Consejo Provincial de Educación resolvió este viernes que regresarán las clases presenciales en nivel inicial y primer ciclo de primaria en gran parte del interior neuquino y deja afuera a 11 localidades: Neuquén capital, Plottier, Centenario, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, Aluminé, Andacollo, Chos Malal, Huinganco y Las Ovejas.

Aquí el comunicado completo:

Posición de #aten ante el tratamiento en el CPE de la situación sanitaria, la educación no presencial y la resolución de vuelta a la presencialidad.

En la Resolución N° 418/21, a través de nuestra representación gremial en el CPE, nos comprometimos a analizar la posibilidad de la presencialidad educativa, siempre que los indicadores epidemiológicos, los informes del Ministerio de Salud y la evolución de la vacunación docente y no docente lo permitieran.

Evaluados los tres aspectos mencionados expresamos:

1) Sobre vacunación: Si bien se observa un avance en el dispositivo de vacunación, aun no alcanza a la totalidad de nuestrxs compañerxs, y la mayoría cuenta con primera dosis, la cual tendrá algún nivel de cobertura recién en 15 días aproximadamente, sin que ello signifique inmunidad en una situación de tanta circulación viral.

2) Sobre los indicadores epidemiológicos: Al 9 de junio siguen siendo negativos. Una INCIDENCIA de 1563 contagios cada 100 mil habitantes como provincia; una RAZÓN de 0.82 y una ocupación de camas UTI de 100%.

Sólo uno de estos indicadores ha mostrado una baja, relacionada con la multiplicación de los casos que da cuenta de un amesetamiento, alto, pero que evidencia un freno producto de las medidas de restricciones adoptadas recientemente.

El dato preocupante es el colapso sanitario, la imposibilidad del Sistema de Salud, a nivel provincial, de atender cualquier necesidad de demanda hospitalaria.

3) Sobre informe de Salud: El informe/pedido del conjunto de los efectores de salud, con la firma de la Ministra de Salud, insiste en sostener medidas que disminuyan la circulación para alivianar la saturación de demanda que hoy tiene el Sistema de Salud, tanto público como privado, y tanto en la Confluencia como en el resto de la provincia.

El mismo informe de Salud, destaca que la circulación viral actual tiene cepas de mayor contagiosidad y mayor requerimiento de atención hospitalaria, que nuestro Sistema de Salud hoy en día no esta en capacidad de recibir, a pesar de los enormes esfuerzos que se están realizando.

Nuestra conclusión:

Con los elementos de análisis evaluados, nuestra representación planteó en la Sesión del cuerpo colegiado del día de hoy, que debíamos prorrogar hasta el 21 de junio las actividades escolares no presenciales y continuar evaluando los indicadores epidemiológicos, los informes de Salud y la evolución de la vacunación en general y de lxs docentes y no docentes en particular. No vemos posibilidades de graduar o zonificar la autorización para actividades educativas presenciales. Además, la imposibilidad concreta del área de salud de poder garantizar atención primaria o derivaciones en el caso de ser necesarias, la apertura de actividades educativas en los establecimientos, representa un factor de riesgo evitable para las poblaciones o parajes con baja circulación viral.

Del informe de Salud, también destacamos que la circulación viral actual, con cepas de mayor contagiosidad es un elemento a tener en cuenta para mantener actividades educativas no presenciales en resguardo no sólo de estudiantes y trabajadorxs sino del conjunto de la población.

Por lo tanto el Plenario de Secretarixs Generales de #aten, ante la decisión adoptada por mayoría en el CPE, y que desconoce los elementos objetivos de la situación epidemiológica provincial, RESUELVE :

1) Convocar a todxs lxs trabajadorxs de la educación de todos los niveles y modalidades a SOSTENER la actividad educativa NO presencial en todo el territorio provincial así como las guardias pasivas planteadas en la resolución n°418/21.

Seguimos cuidando a nuestras comunidades. Tiene que bajar la demanda actual de los Hospitales, que hoy es del 100%, para que nuestra presencialidad sea una presencialidad cuidada.

2) Hacemos responsable a las autoridades provinciales por las consecuencias de la medida adoptada. Esta no hace más que poner en riesgo los pocos y lentos avances observados. Asimismo, las responsabilizamos por ceder ante las presiones de sectores minoritarios que niegan la grave situación sanitaria denunciada por el Ministerio de Salud y por los Directorxs de los Hospitales Públicos y Privados de la Provincia.

Plenario de Secretarixs Generales;

Vocalías Gremiales y por la Comunidad;

Consejeros del ISSN;

Marcelo Guagliardo, Sec Gral

Susana Delarriva, Sec Adjunta

#aten