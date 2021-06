Cayeron las exportaciones por el puerto de San Antonio Este

Desde hace años que el puerto de San Antonio Este ya no exporta como antes. Las temporadas son cada vez más cortas y el volumen también se reduce. El informe emitido por la empresa Patagonia Norte indica que la cifra interanual refleja una caída del 6%, con una importantísima baja en las manzanas que ronda el 20%

La empresa concesionaria del puerto rionegrino, que también conduce los destinos del principal competidor, el puerto de Bahía Blanca, informó que hasta el 31 de mayo salieron por la terminal 146.300 toneladas de peras y manzanas, un 6% menos que en igual periodo del año pasado. Con un achique de los mercados que hace que Rusia sea el destino de casi la mitad de las exportaciones.

"No logramos una temporada con el optimismo que pensábamos al inicio y ahora debemos buscar mejorar los mercados. En particular, las manzanas tuvieron una caída importante"

Cristian López, el gerente del puerto analizó que "no logramos una temporada con el optimismo que pensábamos al inicio y ahora debemos buscar mejorar los mercados. En particular, las manzanas tuvieron una caída importante" y que esperan revertir la situación "no se si es el piso que tenemos, pero ojalá el país también tenga previsibilidad, al no tenerla, padecemos todos los problemas económicos, es uno de los inconvenientes que padecemos", confió López.

La reducción de destinos es algo que se sufre todos los años y se transformó en un tema muy difícil de resolver por la falta de competitividad de la fruta que se produce en Río Negro y Neuquén: "los mercados principalmente son cuatro, el primordial sigue siendo Rusia, que se lleva el 50% del total, a pesar que cada año se busca diversificar y elevar los destinos, pero lamentablemente aún no podemos resolverlo", explicó.

En cuanto a la temporada, ahora duran apenas 4 meses, mientras que antes eran de 7 como mínimo: "Hace15 años era otra cosa, ahora la temporada es corta. Pero también cabe decirlo, hubo variación en el sistema de exportación, antes teníamos hasta el sitio II de la rada ocupada y hace dos años, al no tener buques de bodegas, llegan menos barcos, este año solo 22 barcos ingresaron", confesó.

El informe de la terminal portuaria indica que en esta primera parte del año se embarcaron 23.900 toneladas de manzanas, con una caída del 20% interanual. Que Rusia continúa liderando las compras de frutas que salen por el puerto rionegrino. En estos primeros cinco meses del año, las 62.500 toneladas representan el 43% de las exportaciones, valores que se muestran estables en términos interanuales.

Un dato destacable es el crecimiento que registró el mercado de Estados Unidos, que absorbió poco más de 23.400 toneladas, un 25% más que en el mismo período del año anterior y pasó a ser el segundo mercado de ultramar de importancia.

Y en cuanto a las empresas, Patagonian Fruits Trade y Productores Argentinos Integrados (PAI) concentran cada una de ellas el 16% del total de las exportaciones, en tanto que la tercera colocación es para Moño Azul con una participación del 12%.

La comparación de las estadísticas son asombrosas y asustan, en 2005, ingresaron 180 barcos exportaron 700 mil toneladas, con el 80% de la carga que se realizaba era en buques de bodega y 20% en contenedores. Mientras que en 2019, la peor temporada desde que se inauguró en 1983, las cifras fueron a 20 buques y 150 mil toneladas, con un 95% de carga en contenedores y un 5% en barco de bodega, que ya no se utiliza más.

El principal problema que atraviesa la terminal portuaria, además de la falta de competitividad de la fruta y la escacez de mercados, es la modalidad de exportación que es a través de buques que trasladan contenedores y los de bodegas quedaron casi obsoletos. El puerto de San Antonio no tiene calado suficiente para que ingresen este tipo de embarcaciones.