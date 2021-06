"Figuro en una lista, es una persecución ideológica"

"Figuro en la lista, me sorprendió pero hace dos años comencé a expresarme de forma pública por medio de las redes sociales en contra de la legalización del aborto y diversas temáticas del feminismo", dijo Macarena Bercovich quien figura en la lista denominada “Reacción conservadora”, en diálogo con Noticiero Central. Se trata del documento que fue publicado y que contiene nombres y datos personasles de dirigentes políticos y sociales, y periodistas de la oposición que fueron expuestos en un sitio web kirchnerista.



Macarena, de 24 años, dijo sentirse sorprendida y describió la situación como una "persecución ideológica":



"Me he cruzado con situaciones pero nunca tan extremas como esta… me avisan que figuro en la lista negra, una especie de apología, de persecución ideológica, datos personales, cuestiones arraigadas a lo que he hecho, con quién me juntaba, de dónde era… Para mí es una persecución ideológica a muchos amigos y gente que no conozco incluso, que se enmascara con este trabajo de investigación bastante cuestionable si hablamos de democracia, esto de exponer al otro porque piensa diferente".