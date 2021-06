Casino Maverick: "Queremos pagar"

El pedido de ejecución de la obra del Casino MAVERICK de Plaza Huincul, que fue inaugurado en el año 2019 y construido mediante un crédito que solicitó la empresa COLEAL SA al Ente Intermunicipal -ENIM- para la construcción de este proyecto turístico en la localidad, aún no tiene resolución. Los últimos movimientos fueron dos notas enviadas tanto al Concejo Deliberante de Plaza Huincul como al de Cutral Co, que no han tenido respuesta.

Durante el mes de mayo desde la empresa solicitaron la intervención de los poderes legislativos de las localidades involucradas, apelando a su intervención como última instancia, debido a que no han recibido respuesta de ningún otro organismo, institución o representante. Desde principios de este año, el presidente de Coleal SA, Favio Torres, realizó declaraciones públicas, y mencionó que existen "evidencias irrefutables del trato diferencial recibido por parte del ENIM". En este contexto, el el casino atraviesa una instancia judicial y tiene cerradas sus puertas: lleva nueve meses sin trabajar durante del 2020 y unos 50 días sin poder abrir sus puertas en este 2021.

En el documento presentado en el Deliberante de Cutral Co del 6 de mayo, se solicitó la intervención del órgano legislativo ante el “riesgo del futuro comercial y del sustento de 100 familias”. Asimismo se expresó y detalló con datos precisos el “trato desigual recibido por parte de ciertas personas del Ente” y mencionó que hay una clara intención de ejecutar el edificio. Torres, mencionó al respecto que “es notorio el accionar del directorio del ENIM teniendo en cuenta una nota recibida por parte del Director Rubén Darío Espinace, donde solicita a la empresa que comparezca ante el ENIM: libro de accionistas, libro de asambleas de la sociedad, acta designación de autoridades de la sociedad y cualquier otra documentación necesaria que considere pertinente este directorio a lo que refiere la composición de la sociedad”, y agregó Torres: "no hay marco de referencia que justifique tal solicitud”.

Asimismo, indicó en la nota enviada al deliberante, que el juicio de COLEAL avanza a una velocidad extraña: “el ENIM negó la refinanciación del préstamo, rechazó las dos propuestas de pago efectuadas en febrero 2020, y luego en agosto donde se le ofreció al ENIM un porcentaje de la facturación de la firma. Además, en la audiencia de conciliación virtual en octubre, se rechazaron los letrados que representaron al ENIM, todos los pedidos de refinanciación y posibilidad de pago alguno. Lo cual conllevó al pedido de ejecución y subasta del edificio, con el peligro de dejar a 100 personas sin empleo”.

Para Torres, "la situación es, al menos, llamativa, teniendo en cuenta que en los últimos ocho años, (salvo en el 2019 que se iniciaron algunos juicios) tan solo 8 empresas o personas fueron ejecutadas: ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta ejecución? ¿Es realmente por falta de pago o hay otro interés detrás? ¿Por qué en el juicio de COLEAL intervienen DOS estudios jurídicos?”, son algunas de las preguntas que se planteó.

En otro párrafo de la nota enviada al poder legislativo se resaltó la intención de pagar y poder trabajar contribuyendo a ambas localidades: “Esta parte solicita una refinanciación para poder cancelar el préstamos, no su condonación, sino la oportunidad de poder pagarlo”.

“La mora de Coleal para con el ENIM responde a la necesidad de invertir todo el dinero en la inauguración del edificio para luego poder pagar, lo que no se podía hacer simultáneamente, pero siempre con la voluntad de querer cumplir como lo denotan las innumerables notas presentadas solicitando una espera hasta la inauguración y una refinanciación del préstamo, nunca contestadas”

Haciendo un repaso de la situación, desde el inicio del conflicto se enviaron 15 notas entre el 2016 y 2020 y no han recibido respuesta a alguna de ellas, por lo que no se les permitió desde el ENIM iniciar un proceso de refinanciación.

La empresa indica que las comunicaciones previas a la inauguración del edificio nunca fueron respondidas, las solicitudes de reunión fueron ignoradas por el Ente y los pagos realizados con posterioridad a la inauguración fueron rechazados y puestos a disposición de la empresa una cuenta bancaria “es la demostración clara de esa conducta extraña a los verdaderos fines del ente intermunicipal”, concluyo Torres.

“Nos interesa pagar y que este organismo público pueda con ese dinero asistir a otros emprendedores”

Además desde la empresa también enviaron una nota al Concejo Deliberante de Plaza Huincul el 21 de mayo en la cual se aclararon las versiones vertidas por el Director Ejecutivo del ENIM, Dr Cristian Perotti. El mismo aseguró en declaraciones radiales, que Coleal accedió a 6 refinanciaciones de su crédito, que no habían sido respetadas, obligando al Ente a la ejecución e intento de recupero del mismo. Para despejar dudas, el directorio de COLEAL envió adjunta a la nota una planilla con el detalle de los MUTUOS entre el ENIM y COLEAL con las 3 refinanciaciones otorgadas por el ENIM y no 6 como se había mencionado.

Frente a toda esta situación descripta, Torres se pregunta “¿por qué los síndicos de cada ciudad no iniciaron una investigación acerca de los juicios que presentaron caducidad?; ¿Quién tiene la responsabilidad de investigar ante estos casos de irregularidades?; ¿De qué manera y quién controla al ente, tanto en el otorgamiento de créditos como en su ejecución?”.

Desde la empresa aseguran que existen muchos interrogantes sin respuesta, como por ejemplo si la empresa Coleal ha tenido un trato desigual en referencia a otros préstamos otorgados por el ENIM.