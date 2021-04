Se inició la ejecución del hotel casino de Plaza Huincul

Pidieron un crédito al Ente Intermunicipal de Plaza Huincul para la construcción de un proyecto turístico en la localidad neuquina. Ahora el ENTE (ENIM: Ente Autárquico Intermunicipal de Cutral Co -Plaza Huincul) no les deja refinanciar el crédito y quieren “subastar” el Hotel Casino a pesar de que siempre existió, aun en un contexto económico complejo resultado de la pandemia, el interés de pagar el crédito solicitado. De ejecutarse la “subasta” serán 100 las personas que quedarían sin empleo.

En el marco de la Ley provincial 2477 se buscó desarrollar un complejo turístico en el casino de la localidad. Es por ello que la empresa encargada de este proyecto acudió a un crédito del ENIM – Ente que nació en 1997, luego de una segunda pueblada en la que Cutral Co y Plaza Huincul- que tiene como objetivo acompañar y asesorar en todas las partes y fases un proyecto en marcha.

Ley provincial 2447 obliga a los casinos a realizar un emprendimiento turístico.

Fue así que la empresa COLEAL SA encargada de llevar adelante el proyecto de un hotel cuatro estrellas, spa y oferta gastronómica, dividida en un restaurante ubicado en el primer piso – y no la ejecución del casino- solicitó cuatro créditos de los cuales solo uno pudo abonar en su totalidad. El hotel aún no ha sido inaugurado mientras que el casino abrió sus puertas en 2019.

Instalaciones del Hotel Casino ejecutado.

Luego se solicitó al Ente Autárquico Intermunicipal de Cutral Co -Plaza Huincul la refinanciación de los créditos que nunca se efectivizó aun cuando otras empresas “que no eran de la zona” recibieron “hasta 7 refinanciaciones de un mismo préstamo”, “no se les ha controlado su inversión ni el destino del dinero” y “no realizaron las obras o no compraron los bienes para los que se los financió”.

La ejecución de las instalaciones llegó en medio de la crisis económica originada por la pandemia y aseguran que se ofreció un crédito a un empresario del rubro Hotelero de Cutral Co para la compra de las instalaciones edilicias de COLEAL SA.