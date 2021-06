No hay fecha para la segunda dosis de Sputnik V en Neuquén

El director provincial de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira, confirmó que la provincia no tiene conocimiento de la llegada de dosis del segundo componente de la vacuna rusa Sputnik-V para completar el esquema de los neuquinos que ya recibieron la primera dosis.

Señaló en diálogo con el programa La Torre de Mitre Patagonia, que "por medios periodísticos tenemos entendido que hay un vuelo dirigiéndose a Rusia, pero no sabemos que vacunas trae. Si llegan del segundo componente a la provincia, convocaremos a quienes recibieron la primera dosis posterior al 19 de marzo, donde se colocaron unas 6 mil dosis " señaló.

Agregó que "hay personas que ya están en condiciones de completar su esquema, y hay otras que se vacunaron recientemente que todavía no cumplen el intervalo interdosis", no son 78 mil que ya lo requieran ". De todos modos "no se pierden la dosis aunque supere los tres meses, incluso una sola dosis tiene mucha eficacia, y no hay información de que la disminuya , y no tenemos preocupación respecto a si modifica la inmunidad.

Descartó analizar la combinación de dos vacunas, "porque no está estudiado , y si resultara necesario se comunicará oficialmente a través del ministerio de Salud de la Nación, y las respectivas jurisdicciones, pero al día de hoy no tenemos confirmación oficial al respecto", señaló.

"En estos tres días estamos recibiendo cerca de 44 mil primeras dosis, es un volumen muy importante para vacunar durante el fin de semana en toda la provincia, con llamados telefónicos a quienes estén inscriptos en la página de Salud."

Vale recordar que Neuquén ya habilitó la inscripción a partir de los 35 años sin factores de riesgo.