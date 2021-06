Neuquén, la rusa que falta y el debate que llega

Hay más de seis millones de argentinos que esperan la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, que aún no llega. De esa cantidad, según el gobierno de Alberto Fernández, “solo 330 mil” superaron los 90 días que eran, en teoría, el plazo “máximo” para que la vacuna diera resultado pleno. Lo cierto es que hay una carencia objetiva, y que esa carencia se está jugando en dimensión político-electoral, cuando falta apenas un mes para que empiece la campaña hacia las PASO de septiembre y las generales de noviembre.

El debate, la confrontación, la polémica, político y mediática, no resolverá el problema. Tampoco está mal que ocurra: ¿De qué vamos a hablar los argentinos, si no es de nuestros problemas? La pandemia, con su macabra cosecha de más de 90 mil muertos, es un tema principalísimo, nadie podrá obviarlo, y formará parte dura de la campaña electoral, guste o no. Así será, junto con la situación económica, la pobreza, la inflación, la carne, y las frases desafortunadas a las que nos tiene acostumbrados el presidente Alberto Fernández.

En Neuquén también se padece lo que a nivel nacional. También hay miles de neuquinos que no recibieron la segunda dosis de Sputnik V. También hay debate sobre la respuesta que ha habido desde el sistema de Salud. Y hay problemas, incluso, que todavía no han encontrado ambiente de debate. Por ejemplo, el drama de miles de ciudadanos que necesitan hacer el chequeo post-Covid, y se encuentran con que ese ángulo del sistema de salud está tan colapsado como el otro.

En concreto, habrá que separar la paja del trigo, lo que sirve de lo inútil, para plantear, desde la política, discusiones que conduzcan a eventuales soluciones, y no solo ejercitar la chicana y el meme, sino también, y fundamentalmente, el argumento resolutivo.