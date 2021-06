Matzen y un intendente con Covid, ¿comieron juntos?

De cara a las elecciones a diputados nacionales y en medio de las definiciones que debe tener la Unión Cívica Radical de Río Negro, la actual diputada Lorena Matzen y el intendente Miguel Martínez compartieron una cena partidaria junto con varios correligionarios de Huergo. Pero el problema surgió cuando varios de los comensales comenzaron con síntomas y al realizarse los hisopados, aparecieron los contagios, entre ellos el mandatario y la allense que este año finaliza con su mandato en el Congreso y aspira por renovarlo.

La reunión partidaria en si misma no es un problema, como tampoco el tema de debate, que es definir si el radicalismo rionegrino pega el portazo y no participa de la alianza con el macrismo para apoyar al ex intendente de Cipolletti Anibal Tortoriello. El problema es que por un asado se habrían tenido que aislar unos 10 funcionarios municipales, quienes deben permanecer en sus casas tras la confirmación de que Miguel Martínez resultó positivo, como se anunció oficialmente desde la cuenta de Twitter del municipio.

?El Intendente de Ingeniero Huergo, @mam_intendente, se realizó este martes un test rápido, el cual arrojó resultado positivo para COVID-19.

En este contexto, y hasta recibir el alta médica, ejercerá sus funciones desde su domicilio donde se encuentra aislado junto a su familia. pic.twitter.com/2wnnfMSCPI — Municipalidad de Ingeniero Huergo (@MuniHuergo) June 30, 2021

La primera en confirmar que tiene coronavirus fue Matzen, quien grabó un video que publicó en sus redes sociales, en el que explica que el domingo tuvo fiebre y que fue hisopada en el hospital de Allen, donde le dieron el resultado positivo. La diputada asegura que estuvo con una persona que resultó contagiada y a partir de allí el virus llegó a ella.

Como es lógico, nada dijo de un asado con el intendente Martínez y eso se debe a que en Río Negro las resoluciones sanitarias en vigencia establecen la prohibición de reuniones particulares de personas no convivientes.

Quiero informarles que di positivo para COVID, después de estar 3 días aislada por contacto estrecho.



Aunque he tenido fiebre los últimos días, hoy me encuentro bien, realizando el aislamiento correspondiente.uD83DuDC47 pic.twitter.com/Muu3UfdVsl — Lorena Matzen (@lorematzen) June 29, 2021

Ambos funcionarios destacaron en sus comunicaciones que están bien de salud y aislados en sus casas. El intendente debió suspender todas las actividades oficiales que tenía prevista para los próximos 10 días, y está a la espera del resultado de los testeos realizados a otros miembros de su gabinete.

En tanto que Matzen deberá participar, si su estado de salud se lo permite, de manera virtual de la sesión especial del Congreso convocada para mañana en la que se debatirán diversos proyectos relacionados el impuesto a las ganancias, el marco regulatorio de los biocombustibles y modificaciones al Código Procesal Penal.

Como antecedente grave de este tipo de encuentros, hay que recordar lo sucedido el año pasado en Chimpay, cuando se casó la sobrina del intendente Hugo Funes y hubo una gran cantidad de contagiados, incluso murió otra sobrina del intendente, hermana de la novia.