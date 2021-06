Hace 5 años: salió a correr y nunca regresó

El 26 de enero del 2016 Nicolás Capovilla decidió salir a correr en su barrio en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Nunca más se supo de él. Ni un rastro. Ni un motivo. Los investigadores nunca pudieron avanzar en pistas sólidas. Su familia sigue con la esperanza intacta, de encontrarlo con vida.

Esa noche de pleno verano sureño, a la 1 de la mañana, Cecilia, su hermana fue la última persona con la que tuvo contacto. compartía el patio de su vivienda. "Se puso la mochila de hidratación que había pedido de regalo para Navidad y salió a correr como lo hacía habitualmente por la zona de la costanera y ruta 3 hacia zona norte. Pero no regresó", dijo la mujer, en diálogo con el medio local ADN Sur.

Asimismo, la familia de Nicolás pide solidaridad a quienes hayan visto algo o tengan algún dato que ayude a que los investigadores puedan retomar su búsqueda. Cabe destacar que en el 2018 el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció 250 mil pesos a quien aportara datos para dar con su paradero, pero nadie se presentó.

“Para Nicolás salir a correr era una herramienta que usaba para descargar energías, para estar más tranquilo, para poder dormir porque tenía el sueño cambiado, no tenía un horario fijo. Él no se fijaba en la hora sino en la impronta de salir a trotar, de hacerle bien al cuerpo. A mí no me hubiese llamado la atención de que hubiese salido a esa hora”, explicó Cecilia en relación a la salida a la 1 am.

El joven era Reikista, estaba hacía un año sin trabajo formal y atendía en su casa donde había armado su propio consultorio. Con Cecilia vivían en casas separadas pero compartían el patio por eso mismo el contacto de ambos era diario y habitual.

“Cuando me fui a trabajar veía que estaba todo cerrado y di por sentado que estaba durmiendo. Vuelvo de trabajar y la misma escena: pensé que había salido. Ya al otro día que me levanté y vi que seguía todo igual me empecé a preocupar y ahí abrí la puerta que estaba sin llave, me encontré con la cama hecha, los documentos y todas las cosas de él. El celular, la billetera, el carnet de conducir. Prendí el teléfono y empecé a llamar a todas las personas que veía habitualmente a todos mis familiares y nadie lo había visto y de ahí no lo vimos más”, relató aún con incertidumbre y dolor.

La esperanza intacta: “He pensado muchísimas cosas en la soledad, ayudada por otros a pensar y hoy en día no te podría decir porque no sé si es lo que realmente pienso", dijo Cristina, su madre y agregó que se ´´agarra´´ de los relatos de personas que desaparecieron y volvieron a los años.

"Hay una multitud de posibles hipótesis. Yo las feas las he tenidos, cada tanto me asaltan y trato de desecharlas. Tengo el deseo de que Nico alguna vez vuelva, nosotros estamos apostando a que alguna persona diga algo que se transforme en una especie de pista para lograr alguna información porque esto de no saber nada es desesperante, re doloroso”.