Qué piensan en Neuquén sobre el manejo de la pandemia

Luego de 494 días de registrarse el primer fallecido, Argentina superó los 100 mil muertos por COVID-19.La enfermedad que se originó en Wuhan, China, a finales del 2019, lleva un año, cuatro meses y 11 días entre nosotros, y en ese tiempo hemos sido testigos de una lamentable avalancha de decesos, el heroísmo de médicos y enfermeros en medio de un reclamo salarial, llegada de vacunas, faltante de vacunas, disposiciones del gobierno para todos los gustos y ámbitos, un agravamiento de la situación económica y hasta un polémico caso de vacunación VIP con el ex ministro de salud Ginés González García en el centro de la escena.

Tras estos meses, y en un país ultra polarizado políticamente, salimos a recorrer las calles de Neuquén donde las opiniones son variadas.

"Yo pienso que la pandemia se manejó bien, pero la gente no se cuidó lo suficiente" o "esto es nuevo para todos, y para el gobierno también", se comentó por un lado. Otros vecinos de la ciudad por el contrario se posicionan de lado de la "poca preparación frente a algo que se sabía que iba a venir" o "nos dijeron que no iba a suceder y sucedió". Algunos moderados atribuían las culpas del lastimoso número de fallecimientos no solo al gobierno, sino también a la gente que no acató las nuevas normas. Otros más comentaron que la dicotomía del gobierno entre salud y economía no existía y finalmente las dos caras de la moneda terminaron perdiendo. Incluso algunos se atrevieron a comparar los números obtenidos con los de la última dictadura militar.

Lo cierto es que a nivel general, y más allá de la comodidad de los distintos vecinos con el gobierno según su identidad política, la mayoría de las opiniones se volcaron en decir que a nivel nacional, muchas de las situaciones que vivimos podrían haberse evitado, y que la llegada de vacunas en forma más variada y temprana podría haber impedido que se llegara a superar los más de 100 mil muertos por Coronavirus.