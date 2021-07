Los neuquinos que quieren ir al Congreso este año

Los contendientes para la puja electoral de este año en Neuquén se están definiendo en estos días, y protagonizarán unas PASO intensas, que, según algunos observadores, podrán deparar alguna que otra sorpresa, algo desacostumbrado en los comicios nacionales de medio término en este distrito calentado por las posibilidades de Vaca Muerta.

Es muy fuerte por ejemplo lo que sucede en Juntos por el Cambio (más bien, Separados por el Cambio). Este sector, tras la muerte de Horacio Quiroga, ha quedado sin una conducción clara, aglutinante. Está en proceso de definir si habrá o no algún-o algunos- dirigentes que puedan marcar una impronta. Los referentes van a Buenos Aires, se reúnen con dirigentes nacionales, llevan y traen propuestas y candidaturas. En definitiva, irán a las PASO con distintas opciones, pero será difícil que el caudal de votos que junte, en función de esa diversidad, se mantenga después, cuando haya un ganador.

Por ahora, asoman ya declarados Pablo Cervi, por el radicalismo; Carlos Eguía, por la Coalición Cívica, aunque es respaldado por una de las variantes heredadas del Quiroguismo, en este caso, Yenny Fonfach; y se negocia -desde el PRO- con la Democracia Cristiana, para que integre la coalición y lleve, posiblemente, a Jorge Sobisch como candidato, pujando en la primaria abierta y simultánea. No se sabe todavía si el PRO llevará además un candidato propio, teniendo en cuenta, por ejemplo, que David Schlereth ya cumple el período en su banca de Diputados, pero anticipó hace un mes que no quiere su reelección, aunque seguirá “trabajando en el espacio”, con vistas, evidentemente, a otras candidaturas, tal vez en el plano local.

Lo de Sobisch fue decidido el sábado en el PRO. No todos están de acuerdo, pero el ex gobernador tiene una relación bastante aceitada, que es ni más ni menos que con Horacio Rodríguez Larreta. De cualquier manera, en Juntos por el Cambio -por fuera del PRO- dicen que Sobisch no entrará en la variante de la coalición. En concreto, se verá el 24 de este mes, porque más tiempo no habrá.

En el peronismo kirchnerista, se ha anunciado con bombos y platillos (o bombas y platillas) una impronta femenina fuerte. Se postulan en el Frente de Todos, por ahora, Ana Servidio, concejala capitalina, y la delegada del ministerio de Trabajo, Asunción Miras Trabalón, cada una por su lado; pero también quiere repetir el actual diputado nacional “Beto” Vivero, en este caso por la agrupación Kolina. También anda rondando, por supuesto, la familia Rioseco, infaltable cada vez que se pone una urna sobre una mesa. En definitiva, definen entre Oscar Parrilli, Darío Martínez, y algo de Marcelo Zúñiga. Se verá si hay varios candidatos para las PASO, o se arma una opción negociada.

La izquierda, revitalizada tras la pelea dada por los "elefantes" autoconvocados de Salud, sugieren que irán por la unidad, y que ya tiene precandidatos: Raúl Godoy, Andrés Blanco, Natalia Hormazabal y Julieta Katcoff son los anotados para competir.

La gran expectativa está puesta en el MPN. Pero en este partido todavía no se sabe si habrá uno o dos planes que se aplicarán a partir del 24 de julio. El misterio no es inocente, eso es seguro. Por lo pronto, trascienden algunos nombres del gobierno: Sebastián González, Jorge Lara, y el incansable Osvaldo Llancafilo.