Bariloche busca abrir las fronteras con Chile

El intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso inició gestiones con la alcaldesa de Valdivia para la reapertura de los pasos fronterizos. Para eso necesitan elevar el pedido a los gobiernos nacionales de Argentina y Chile. Y además se necesita contar con el acompañamiento de la provincia de Neuquén.

Esta mañana, Gennuso habló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias y señaló que “esta semana charlamos con la alcaldesa de Valdivia, y con algún gobernador de la Región de los Lagos. Estamos por ponernos de acuerdo, en principio para que las fronteras se puedan abrir y segundo, pensar en forma conjunta como hacemos ese llamado a las autoridades nacionales, que son las responsables de las aperturas de las fronteras. Pero, además, en qué condiciones para que el transito sea cuidado en términos sanitarios. Esa inquietud se la planteamos a los gobiernos provinciales. Bariloche tiene su paso más cercano en Neuquén”.

Agregó que “sería un punto muy alto abrir las fronteras en septiembre habida cuenta que Chile tiene un feriado de casi una semana por las fiestas patrias. Opinamos que desde el lado de Chile y de Argentina hay un número importante de vacunados con dos dosis. Podríamos empezar por ahí. Sabemos que los vacunados están más protegidos por lo cual uno podría confiar en esto. Tendremos que convencer a los dos estados nacionales”.

Temporada de invierno

Gennuso señaló que “fue una temporada de invierno atípica por la pandemia y se sumó que no hay mucha nieve. Una buena parte de los esquiadores todavía no ha llegado, a la espera de la nieve. Pero podemos decir que fue una buena temporada. Esta afluencia de público viene a resarcir los daños que produjo la no temporada del año anterior”.

Agregó que “tuvimos un 60-70% de ocupación en julio cuando coincidieron las vacaciones de invierno en Córdoba, provincia de Buenos Aires y en CABA. Ahora estaremos en un 50% de ocupación, pero se ve movimiento en las calles, en la gastronomía. Si los pronósticos son certeros y hay nieve en el cerro tendremos un pico de esquiadores sobre finales de agosto”

Presupuesto municipal

Gennuso habló también de las finanzas en épocas de pandemia. Señaló que “se comprometió mucho el presupuesto municipal. En julio, agosto y septiembre del año pasado, la recaudación cayó 70% en términos de actividad comercial. Y hubo una lenta recuperación en verano en donde hubo mucha actividad económica en términos turísticos. Con esos ingresos logramos pagar los créditos. Pero además tuvimos moratorias y pagos anticipados de tasas 2021 que nos permitió tener ingresos. El municipio nunca dejó de funcionar ni de prestar servicios. Nunca dejó de pagar los sueldos ni los aguinaldos, nunca nos atrasamos. Pero eso resiente la obra pública. Por ejemplo, el plan de pavimentación de Bariloche, que estamos esperando ver como lo resucitamos. Pudimos ordenar los ingresos de la municipalidad y logramos tener una caja que nos permitió, muy al límite brindar ayuda social muy importante. Hoy repartimos 20 mil módulos mensuales cuando antes de la pandemia repartíamos 2 mil. Somos muy austeros, la temporada de invierno nos va a dar un poquito de aire”.