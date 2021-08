Grito de auxilio del sector hotelero

Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Neuquén emitieron esta tarde un nuevo grito de "auxilio" a las autoridades provinciales y municipales ante el difícil momento que transitan.

Mencionando que el sector representa la segunda actividad económica de la provincia en términos de generación de PBI dejaron en claro en un comunicado que sufren de varios males: actividad económica nacional que no se recupera, pobre conectividad y tenue temporada invernal.

"Nuestra agonía es colectiva porque no se trata sólo de un lugar cerrado, se trata de trabajo y progreso. Pero algunos no lo entienden. Tras un año y medio de cuarentena y restricciones, el sector hotelero y gastronómico no logra recuperarse. En la ciudad de Neuquén un tarifazo promedio de 70% en el servicio eléctrico nos deja en una situación terminal".