En Río Negro instalaron lámparas que en 20 minutos eliminan Coronavirus

Se empezaron a utilizar en Río Negro unas luces especiales que eliminan gérmenes, bacterias y también el Covid-19.

Edgardo Tucat, secretario de Administración del ministerio de Turismo explicó esta mañana que “el sistema no es nuevo, es una tecnología de hace bastantes años, pero a partir de la proliferación de la pandemia del Covid-19, se han desarrollado nuevos sistemas que se han adaptado a estas circunstancias”.

“Son lámparas UV- categoría C, es una tecnología de luz ultravioleta que trabaja a base de mercurio. Se genera una luz de una determinada longitud de ondas, que destruye bacterias y gérmenes. Se necesita de un manejo con cierta seguridad, porque el ser humano no debe estar expuesto. Es nocivo para la vista, y por eso exige un protocolo para no exponerse. Incluso hace mal a las plantas también”.

Agregó que “las luminarias se prenden de manera automática tres veces durante la noche en algunas oficinas del ministerio de Turismo. A partir de las 21 horas, a las 3 y las 6 de la mañana y se garantiza así que el aire esté totalmente sanitizado para cuando llegue el personal. La idea es que todo aquello que esté expuesto a la luz, quede sanitizado, pero sin presencia humana. Con 15 o 20 minutos que estén prendidas las luces es suficiente”.

Tucat señaló que “cualquier vecino lo puede instalar mientras se cumplan con las condiciones de seguridad. Hay varios modelos. Las luces portátiles y las fijas que son tipo plafón, fluorescente. Y tienen un costo de 20 mil pesos y dura unas 5 mil horas. Por ahora las luces están instaladas en el área central del ministerio de Turismo. Es de muy fácil uso y permite continuar las tareas con esa interrupción de 15 o 20 minutos para sanitizar un ambiente. El ministerio tiene instaladas 13 lámparas.