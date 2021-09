Este miércoles cortarán las rutas desde las 10

Desde este miércoles 1 de septiembre, desde las 10, las "organizaciones sociales" comenzarán con un acampe "piquetero" en los Puentes Carreteros, Tercer Puente y Puente Carancho por tiempo indeterminado. Denuncian la "falta absoluta de dialogo y soluciones de reclamos que el gobierno conoce y tiene la responsabilidad de resolverlo".

Mediante un comunicado expresaron que: "Durante este tiempo, y luego del compromiso asumido en el mes de abril por parte de la ministra Vanina Merlo, hemos buscado por todos los medios que el gobierno nos escuche. Hemos presentado notas, pedidos de reuniones, actividades, fuimos hasta la cámara de diputados y seguimos sin soluciones".

Asimismo, remarcaron que el gobierno "mantiene silencio, buscando el desgaste. Pero sucede que el cuadro de pobreza e indigencia aumentan y la situación impone una salida urgente".

Por último, hicieron referencia y le hablaron directamente a la comunidad: "Hicimos todo buscando una solución por trabajo genuino y obras públicas en los barrios. El gobierno es el responsable de las medidas. Soluciones ya. Convocatoria a las organizaciones. Trabajo genuino".

César Parra, referente del Polo Obrero, ratificó en el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias el corte, al asegurar: "Intentamos de todas formas no llegar a esta situación pero nos vemos obligados porque hay un gobierno que no quiere solucionar el trabajo". "Hemos buscado todas las formas posibles de llegar a un diálogo. En el mes de abril, levantamos un acampe porque se iba a establecer una mesa de trabajo para discutir una mejora laboral. No pasó nada", agregó.