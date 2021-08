Hay 800 chicos sin hacer deporte por falta de una firma del CPE

La falta de una firma en un convenio, por parte de autoridades del Consejo Provincial de Educación, impide que unos 800 chicos por día puedan utilizar las instalaciones municipales del Centro de Educación Física 8 de Junín de los Andes. Esa documentación debió haberse firmado el año pasado. Tras una protesta pública en el centro juninense, se anunció que finalmente podría rubricarse el convenio este viernes.

Se trata del gimnasio de propiedad del municipio de Junín que es utilizado para la práctica deportiva de estudiantes de la EPET 4, el CPEM 7 y escuelas primarias.

Marcela Encina, directora del CEF 8, en diálogo con 24/7 Canal de Noticias, señaló que por segundo año consecutivo “unos 800 chicos por día no pueden acceder a las actividades físicas porque el CPE no firma el convenio con el municipio juninense”. “Tenemos la autorización del intendente, pero si no nos avala la dirección de nivel (del CPE) no podemos hacer nada”, dijo.

“Nos hemos juntado con el intendente, con la Subsecretaría de Deporte; armamos un cronograma de uso, nos organizamos y nos pusimos de acuerdo, como lo venimos haciendo todo este tiempo porque la relación es muy buena. Pero lo único que falta es la firma. El convenio salió de acá firmado por todas las partes, pero llegó al CPE ya no pudimos tener un seguimiento”, explicó.

“Hemos tenido mucho tiempo para que se firme: un año y medio. No lo usábamos el año pasado porque no estaba permitido por la pandemia, pero en todo este tiempo se pudo haber firmado esa documentación para empezar las actividades cuando se habilitaron, igual que otros sectores que ya comenzaron hace tiempo”, agregó.

Esta tarde, alrededor de las cinco, organizaron una actividad de difusión del conflicto en la plaza de Junín de los Andes, en la que dieron a conocer cuál es el inconveniente del por qué los chicos no tienen actividad física.

Luego de ello, señaló Encina, “nos llegó la información de que mañana (viernes) por la mañana o por la tarde, el CPE firmará el convenio”.

