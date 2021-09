Pedirán disculpas por la violencia que sufrió Ivana Rosales

Este 6 de septiembre se cumplieron cuatro años de la muerte de Ivana Rosales, militante emblemática contra la violencia de género en el país. En vida luchó por llegar a un acuerdo de solución amistosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tras su muerte, su hija Abril tomó como propio el proceso que culminará este jueves, con la firma por parte del Estado nacional del primer acuerdo de solución amistosa ante la CIDH.

A las 11:30 horas, realizarán además un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y el pedido de disculpas por las violaciones de derechos que sufrieron Ivana y sus hijas Abril y Mayka.

"Creemos que ella estaría contenta, realmente trabajó mucho para lograrlo", señaló Vanina Escales, Coordinadora de trabajo de género del Centro de Estudios Legales y Sociales. "Esa violencia que la había atravesado en el cuerpo no era una violencia exclusiva hacia ella. Ivana decidió siempre buscar justicia y la acompañamos desde el CELS a la CIDH. Trabajó mucho por esta solución amistosa", contó a 24/7 Canal de Noticias.

Junto con el pedido, firmarán un acuerdo, ya asumido por la provincia de Neuquén en el 2019, que prevé una serie de medidas de alcance federal para avanzar con la prevención, sanción y erradicación de la violencia por motivos de género. Entre ellas, se incluye: acciones concretas dirigidas a fortalecer el acceso a la justicia; medidas para asegurar la efectiva implementación de programas de atención y acompañamiento integral a personas en situación de violencia por motivos de género; implementación de políticas públicas orientadas a prevenir hechos de violencia y la efectiva implementación del Estado Nacional del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.

"Ivana además de luchar por su caso, hizo de su caso algo colectivo, se convirtió en una activista contra la violencia machista. Estas medidas de no repetición tenía que ver con algo que ella no quería que otra tenga que pasar lo que ella pasó. Que cuando personas son víctimas de violencia y van al Estado, no sean revictimizadas con violencia institucional".