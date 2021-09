Quieren registrar a madres y padres que obstruyan vínculos

Muchas veces se ha escuchado decir que, tras una separación en malos términos, los hijos -si son pequeños- corren serios riesgos de terminar como “rehenes” de una disputa que hasta puede prolongarse en el terreno judicial. Pues bien, para evitar males mayores, un bloque de diputados neuquinos presentó un proyecto de ley que busca garantizar el cese de la obstrucción del vínculo entre hijos y padres no convivientes.

Básicamente propusieron crear un registro con los nombres de quienes incurren en estos incumplimientos, pese a la existencia de un régimen judicial que los obliga. La iniciativa pertenece a diputados y diputadas del Frente de Todos (FdT) y hace extensivo el alcance a la familia del progenitor no conviviente.

El proyecto también propone sanciones para quienes sean incluidos en dicho registro. “Estar inscripto en el registro significará no poder acceder a habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni ser designado como funcionario jerárquico en instituciones y organismos públicos provinciales. De igual modo, el denunciado o denunciada carecerá de permiso para el acceso a créditos o abrir cuentas corrientes en el Banco Provincia de Neuquén”, señalaron.

Es más, en caso de aprobarse este proyecto, los proveedores del Estado deberán acreditar que no están incluidos en el registro; y los partidos políticos no podrán incluir en sus listas electorales a personas que se encuentren inscriptos en el mismo. “La misma prohibición recaerá en las designaciones de cargos que deben ser avalados por la Cámara de Diputados”, agregaron.

El proyecto dispone que el Registro de Personas que Obstruyan funcionará junto al ya existente de Deudores Alimentarios; y tanto las solicitudes de alta o baja deben realizarse por orden judicial y siempre a petición de parte.

En sus fundamentos, los legisladores señalaron que “al disolverse un vínculo de pareja, ocurre que en muchos casos quien convive con la persona menor de edad impide u obstruye el contacto de éste con su progenitor no conviviente y otros familiares. Esta decisión genera que el padre o la madre damnificada no tenga otra opción que recurrir a la Justicia, instancia que no logra ser eficaz y oportuna al tratar el tema, con la consecuente dificultad para persuadir o hacer cesar este tipo de actos”. El proyecto lo firmaron los diputados y diputadas Darío Peralta, Sergio Fernández Novoa, Soledad Martínez, Ayelén Gutiérrez y Teresa Rioseco.