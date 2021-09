Será en octubre la apertura del Hospital Intercultural

Por estos días se ha dado un paso fundamental para un proyecto que nació hace 13 años. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, firmó el decreto 2021/1634 de creación del Centro de Salud Intercultural “Raguiñ Kien” de Ruca Choroi y adelantó que en el transcurso del mes de octubre será inaugurado.

Todo nació con un planteo que le realizaron las comunidades mapuches de la zona de Ruca Choroi, en Aluminé, al entonces gobernador Jorge Sapag mencionando la necesidad de tener el centro de salud: "Nos preguntó cuántos éramos, qué estudiarían si daban los números. Le insistí en que si empezábamos con esas cuentas no íbamos a llegar a ningún lado, que se necesitaba de una decisión política. No pedíamos nada fuera de la ley; la Constitución provincial nos avala. No hay que tener miedo porque es una realidad que existe", decía en su momento Fabián Gancedo, médico del Hospital Aluminé e integrante de la comisión de trabajo con los mapuches.

El anuncio de la pronta apertura lo realizó el propio Gutiérrez durante una recorrida efectuada en conjunto con los Loncos Hugo Lican y Daniel Salazar, los intendentes de Aluminé y de Villa Pehuenia-Moquehue, y los intendentes Gabriel Álamo y Sandro Badilla respectivamente, entre otras autoridades y pobladores.

Centro de Salud Raguiñ Kien

Según el decreto firmado, el Centro de Salud Raguiñ Kien tendrá nivel de Complejidad II y dependerá de la Jefatura Zona Sanitaria II. Para garantizar su funcionamiento, la resolución aprueba la planta funcional e instruye al ministerio de Salud a instrumentar el llamado a concurso para cubrir las vacantes.

Gutiérrez se mostró emocionado durante el acto porque “vemos muy cerca –dijo- la concreción del sueño del Centro de Salud Intercultural de Ruca Choroi” y consideró que “era justo venir a firmar el decreto aquí, en donde pasan los hechos, porque lo principal es seguir caminando juntos y a la par”.

Adelantó que “el jueves se instalará aquí el sistema de Salud para avanzar y ultimar detalles para inaugurar -en el mes de octubre próximo- este centro que es un sueño y una necesidad”.

Gutiérrez indicó que “gran parte del equipamiento del hospital ya está aquí y además se están haciendo las obras que pidieron las comunidades, como el emplazamiento de una comisaría, un cajero automático, la construcción para alojar las ambulancias y las casas que habitarán los médicos que estarán al frente del centro” y agregó que “ya se asignaron los recursos correspondientes para ir en busca de nueve empleados que permita realizar la apertura del Centro de Salud Intercultural de Ruca Choroi”.

“Juntos y unidos –recalcó-, porque éste es un logro de las distintas comunidades y sus loncos”. Agradeció también a los empleados del hospital de Aluminé y destacó “la apertura y el diálogo para llevar adelante este proyecto y principalmente –dijo- a Daniel (Salazar).

Por su parte, el Lonco Daniel Salazar no disimuló su emoción y recordó que “hemos tenido reuniones todos los lunes entre la comisión directiva y los trabajadores de salud y algunos técnicos, desde el año 2008”. Recordó que “desde ese año estamos trabajando para que se pueda reflejar lo que la gente quiere, con muchos talleres, con mucha participación y si hay algo que va a tener diferente es que es un proyecto colectivo con ambas comunidades y va a representar al pueblo Mapuche, por lo que agradezco al gobernador Omar Gutiérrez”.

Hugo Lican, Lonco de la comunidad Ruca Choroi, consideró que “es un momento emocionante, por esta obra tan esperada por nuestra comunidad y toda la gente que va a llegar a este lugar a hacer uso de esta medicina ancestral, milenaria y del conocimiento que tiene el pueblo originario”. Y destacó que “para nosotros es una alegría enorme porque hace años que venimos trabajando y en lo territorial también, hemos hecho infinidad de talleres, hemos intercambiado saberes con otros países también, para trabajar de la mejor manera este proyecto”.

Lineamientos del Centro de Salud Intercultural: incluye un fuerte valor de identidad y cultural, reconocible e identificable por los actores del área salud así­ como por los vecinos y personas que visitan la localidad.

El Centro de Salud, en tanto intercultural, prestará un servicio para personas mapuches y no mapuches; los trabajadores de la salud serán profesionales y técnicos de origen mapuche y no mapuche; la oferta de salud será intercultural y complementaria, es decir, además de la atención del equipo médico, contará con atención de terapeutas mapuches para lo cual el espacio debe estar adecuado a ambos procedimientos técnicos. Habrá un espacio de internación: para ambas medicinas, servirá también para espacio de rotaciones médicas nacionales e internacionales, una cocina apta para preparación de alimentos y recursos terapéuticos naturales (Preparación de remedios mapuches en distintas presentaciones o lawen)