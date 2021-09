El centro neuquino fue un infierno para los automovilistas

El centro neuquino se convirtió este miércoles en un infierno para aquellos automovilistas que intentaban cruzar de un lado de la Avenida Argentina hacia el otro debido al acampe realizado por diferentes organizaciones sociales que aguardaban una oferta de mesa de diálogo por parte de la Fiscalía o Provincia.

24/7 Canal de Noticias estuvo cubriendo tanto la manifestación como su consecuente caos y enojo de los conductores. "Estamos podridos", "embroman a la gente con el caos que hay", "todo el tiempo me perjudica, tengo hijos que estudian del otro lado", fueron algunas de las frases que repetían furiosos.

Muchos señalaron que si bien conocían los cortes, no sabían el motivo del reclamo: "No sé ni lo que piden, les das plata y piden más plata, se aprovechan", "me enteré cuando salí de trabajar, tuve que dar muchas vueltas pero ni sé porqué cortan".

Otros expresaban cuánto los perjudicaban los cortes en horario laboral: "Yo soy asensorista, a veces hay emergencias y se complica llegar", "está todo bien pero pueden ir a reclamar a una plaza y no joderle la vida a la gente que quiere circular. Hay un montón de predios a donde pueden ir", "Es un dolor de cabeza, no te dejan hacer una vida tranquila, menos cuando estás trabajando".

Mirá los testimonios completos: