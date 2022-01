Peligroso refugio argentino en China en la crisis eléctrica

En medio de una fuerte crisis de suministro de energía en el país, que obligó al gobierno a mandar a su casa a todos los empleados del Estado nacional para ahorrar consumo, y a pedir restricciones en industrias, comercios y hogares ante la fuerte demanda devenida de la ola de calor, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, destacó un acuerdo con China para la inversión en infraestructura eléctrica.

"Se pone en marcha el plan de infraestructura para el mejoramiento del suministro eléctrico con una inversión de más de 1000 millones de dólares que va a ser posible gracias al trabajo en conjunto y a la cooperación entre Argentina y China", destacó el funcionario neuquino, a la par que enfatizó en que "Logramos tener un aliado vital para el desarrollo económico de nuestro país".

El giro geopolítico del Estado argentino es un enigma todavía, y encierra riesgos altos. Cada acuerdo que se firma con China, no es con una determinada empresa, sino con el Estado de ese país. Es un Estado cuestionado por sus evidentes avasallamiento a derechos humanos, entre otras cosas. Desde la oposición al actual oficialismo, se observa con preocupación lo que ya se denomina sustitución de dependencias en materia de decisiones estructurales. En concreto, se evalúa críticamente el avance de gobiernos como el ruso o el chino sobre aspectos esenciales del desarrollo en infraestructura en Argentina.

#Ahora Se pone en marcha el plan de infraestructura para el mejoramiento del suministro eléctrico con una inversión de más de 1000 millones de dólares que va a ser posible gracias al trabajo en conjunto y a la cooperación entre Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 y China uD83CuDDE8uD83CuDDF3 pic.twitter.com/obxcBMmXRy — Darío Martínez (@dariomartinezpj) January 13, 2022

Lo que se hizo hoy:

El secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, mantuvieron una reunión con las autoridades de la empresa China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (CET), y su sucursal CET Argentina, para la conformación del contrato de diseño de ingeniería, suministro y construcción de la obra “Proyecto de mejoramiento de la Red Nacional 500 kV Área Metropolitana de Buenos Aires Etapa I”, con una inversión de más de 1.100 millones de dólares. El encuentro contó con la participación de representantes diplomáticos de ambos países y funcionarios del Bank of China sucursal Argentina y del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC).