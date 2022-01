Taxista neuquino "se tocó" mientras llevaba a dos chicas

El pasado sábado 15 de enero dos jóvenes neuquinas decidieron ir bailar y luego regresar a sus viviendas en un taxi. Lamentablemente, así como ellas lo denunciaron (tanto en la policía, en la Justicia y públicamente), fueron víctimas de un taxista que se tocó sus partes íntimas mientras realizaba el viaje.

RELATO EN MI PRIMERA PERSONA

"Salí del boliche de la Casona, y junto a una amiga me tomé un taxi en Boulevard Marcelo T. de Alvear a la 8 de la mañana. Volvía a mi casa, y en ese momento observo que el hombre, desde el espejo retrovisor nos empieza a mirar, girando su cabeza y su mirada fija en nuestros pechos y piernas”.

“Cuando me doy cuenta estábamos am unas cuadras de mi casa, y no reaccioné por miedo a que el hombre saqué un arma o hiciera algo, me quedé helada. Se manoseaba sus partes íntimas”.

Al llegar a la vivienda de la joven de 25 años, le pagan, se bajan y en ese momento les dice: “Que lindos culos”. Allí, indignada reaccionó: “Le dije que era un hijo de puta, viejo verde”, acto seguido miro el número de coche y le anticipé que iba a llamar a la base (a la empresa), y no le importó. “Enfurecida le seguía diciendo de todo y que nunca más en su vida iba a manejar un taxi, ahí me pidió disculpas por lo que había hecho”.

Ingresó a su vivienda e inmediatamente se comunicó a la empresa y le explicó lo que le sucedió a la operadora: “Le pregunte quien era el hombre y me dijo que esa información era privada, y cuando le comenté lo que había pasado me dijo que era imposible porque es un ``hombre mayor´´, ``de familia``, que era imposible que haga eso”.

Lejos de echarse para atrás fue a la comisaria pasadas las 19 horas del sábado. Luego, el lunes radicó otra denuncia en transporte: “El martes llame a fiscalía para que me asesoren y debía radicar otra denuncia en el Juzgado Civil”.

A seis días del acoso que sufrió tanto ella como su amiga, en la mañana de este viernes se llevo a cabo una audiencia: “La verdad que la Justicia actuó rápido”. Sin embargo, afirmó que a raíz de que ella publicó y lo escrachó en redes sociales, el acusado comenzó a amenazar a las personas que comentaron su descargo. “Hasta agredió a un chico que estaba con su familia y con su pequeño hijo”.

Por último, hizo énfasis que ella esta llevando todo a través de la Justicia y quiere que se haga público para que ninguna joven ni mujer padezca lo que les sucedió a ellas.