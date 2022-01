Más de 3 mil camiones están varados en la frontera con Chile

Continúa en conflicto por la no apertura de las fronteras terrestes del lado chileno. En Mendoza, más precisamente en el paso Cristo Redentor, hay más de 3 mil camiones varados, lo que significa una pérdida de 3 millones de dólares diarios por camiones inmovilizados, y 250 millones de dólares en mercadería parada.

Daniel Gallart, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza, dialogó con La Torre por Radio Mitre y comentó que la situación empezó por un cambio de requisitos por Covid el 14 de enero. Debido a una noticia publicada por medios de Mendoza que indicaban que un enfermero vendía PCR truchos, desde Chile comenzaron a pedir además del PCR negativo con 48 horas de antigüedad, un test de antígenos a todos los choferes.

Según informó Gallart, no se cuenta con el volumen necesario para atender la alta demanda que hay para testearse. Con 900 camiones llegando día a día, solo hay 150 test diarios.

"No hay un horizonte de solución, Chile no responde a los reclamos y desde Cancillería no hay respuesta".