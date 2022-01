Río Negro tiene la tasa de mortalidad más alta del país

Aunque las estadísticas indican que existe una baja del 66% en cuanto a las personas muertas por Covid, la tercera ola ubica a Río Negro al tope del ranking de muertes en los últimos 14 días. Desde el Ministerio de Salud de Nación se publicó el listado de tasa de mortalidad con 21 fallecidos por millón de habitantes durante las últimas dos semanas de 2021, muy por encima de las restantes provincial del país.

La afectación de la tercera ola en Río Negro se evidencia en la cantidad de infectados, es que los números de contagios son similares a los del comienzo del 2021.En la semana 1 del año que pasó, hubo 2.488 rionegrinos confirmados por Coronavirus. Y en la semana 52 (del 26 de diciembre al 1 de enero), se registraron 2.467, un crecimiento del 252% en comparación con los contagios de la primera semana de diciembre.

Aunque los números son similares en cuanto a los contagios, no pasa lo mismo en la cantidad de personas que fallecen como consecuencia de la enfermedad. Es que entre el 1 y el 7 de enero de 2021, hubo 53 muertos, y ahora con una cifra similar de personas con Covid, hubo 18. La baja obedece a la vacunación que permite que los casos sean más leves y que los pacientes infectados no lleguen a ser internados en terapia intensiva. Aunque de todas formas son cifras superiores a los 10 muertos semanales que se registraban a principios de diciembre. Río Negro no registraba un número tan alto de muertes desde la semana 35, a comienzos de septiembre.

En cuanto al ranking nacional de tasa de mortalidad por Covid, Río Negro encabeza la lista de acuerdo con el reporte semanal del Ministerio de Salud con 21 21 fallecidos por millón de habitantes durante los últimos 14 días. Le sigue Corrientes con 13 por millón, Catamarca con 7, Salta con 6, la Ciudad de Buenos Aires con 5 y Neuquén, Tucumán y Misiones con 4.

La suba en los índices de mortalidad están relacionados con el crecimiento de los casos graves en personas que no completaron la vacunación contra el Covid o que directamente no se aplicaron ninguna dosis. En los registros de Salud Pública provincial aparece que el 70% de los internados moderados y graves, son personas no vacunadas. Y el 30% restante no completaron las dos dosis o tienen enfermedades preexistentes y no se aplicaron la tercera de refuerzo.

Este crecimiento de contagios y la suba en la tasa de mortalidad se da justo en el comienzo de la temporada turística que se presenta como la mejor de los últimos años, con números superiores a los de antes de la pandemia. Las reservas en Bariloche y la zona cordillerana están cubiertas hasta entrado marzo, en tanto que en Las Grutas la ocupación está a pleno hasta mediados de febrero.

Pero los contagios y los aislamientos por contactos estrechos tendrán una repercusión directa en la actividad turística. Aunque los plazos se redujeron considerablemente, es difícil de verificar que el turista contagiado respete el confinamiento. En Bariloche se les solicita que se mantengan aislados, pero si andan en vehículos propios es común que emprendan el regreso a la ciudad de origen.

En caso de haber viajado en avión, no pueden regresar por la misma vía, esos turistas son los que utilizan las habitaciones reservadas en hoteles para quienes deben cumplir el asilamiento obligatorio. En cuanto al turismo estudiantil los controles son más exigentes y la semana pasada había más de 500 egresados cumpliendo el confinamiento.

A Las Grutas más del 90% de los turistas llegan en sus propios autos y ellos son los que emprenden el regreso a su ciudad de origen tras dar positivo en el testeo. También hay alternativas para quedarse a cumplir el aislamiento en la villa en su lugar de alojamiento.

Es importante recordar que Salud dispuso que el aislamiento como máximo llega a 10 días para quienes no tengan un esquema de vacunación completo, igual para contactos estrechos. Los casos positivos que tienen esquema de vacunas completo (al menos dos dosis) deben cumplir 7 días y para los contactos estrechos con vacunas aplicadas será de 5 días.