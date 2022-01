¿Se hacen las fiestas populares?

Con el avance de la sepas delta y omicron, que multiplica exponencialmente el número de contagios, desde el gobierno de Río Negro instaron a profundizar en el cumplimiento de los protocolos y les sugirieron a los intendentes afines que se busquen nuevas fechas para las actividades populares ya programadas.

La gobernadora Arabela Carreras fue la que confirmó que mantiene diálogo con los intendentes para que no se lleven adelante las fiestas: "No estamos alentando las fiestas populares, hay fiestas que pueden ser reprogramadas, y otras q todavía no reprogramamos. Vamos a evaluar cómo evoluciona la situación sanitaria. Obviamente el movimiento de personas y las aglomeraciones no son deseables. Va haber que tener mucho cuidado con los protocolos que se utilicen".

En líneas generales todavía no hay medidas restrictivas, sino más bien diálogo con los intendentes para ver si hay mejores momentos para realizarlas. Sugerimos, desde el gobierno provincial, que se reprogramen para más adelante las actividades, porque evitamos riesgos y no sometemos a la población a situaciones que después podemos lamentar

"En líneas generales todavía no hay medidas restrictivas, sino más bien diálogo con los intendentes para ver si hay mejores momentos para realizarlas. Sugerimos, desde el gobierno provincial, que se reprogramen para más adelante las actividades, porque evitamos riesgos y no sometemos a la población a situaciones que después podemos lamentar", fundamentó Carreras luego de la inauguración de la nueva planta de tratamientos cloacales de Cipolletti.

La primera de las fiestas populares de gran convocatoria es en Allen, la de la Pera que se desarrollará dentro de dos semanas, entre el 21 y el 23 de enero. Desde la comisión organizadora se ratificó su realización pero con algunos recaudos como "espacios amplios y lo más abiertos posibles, para que la gente pueda moverse más distanciada. Pediremos doble vacunación, y el uso de barbijo será obligatorio sobre todo en espacios semicerrados como las globas y en la zona de baños", explicaron.

El diálogo entre Carreras y Liliana Martín, intendenta de Allen es fluido, por lo que seguramente existirá un acuerdo entre los intereses del municipio para realizar la Fiesta de la Pera y la sugerencia del gobierno rionegrino para postergarla para más adelante. Una situación muy diferente es con la Fiesta de la Manzana, ya que el diálogo entre la gobernadora y la intendenta María Emilia Soria es solamente protocolar y sólo cuando no se puede evitar, por lo que suena casi utópico que pueda existir una charla para acordar la suspensión en caso de que la tercera ola de Covid tenga una incidencia más compleja en el sistema de Salud. La Manzana tiene fecha para el 4, 5 y 6 de febrero.

Con respecto al crecimiento exponencial de contagios, Carreras destacó que "es más vertiginosa y mucho más contagiosa". Y en cuanto al impacto "en la salud de las personas es atenuado, no tenemos los casos graves que teníamos en las olas anteriores, por el momento. Sí tenemos muchas personas enfermas, muchos aislados y poca incidencia en terapia intensiva".

Por último la mandataria aseguró que se mira con preocupación "la afectación en las actividades productivas. Al tener muchas personas contagiadas al mismo tiempo también hay muchas aisladas y los servicios del sector publico y privado se ven restringidos".