“Ostentan ser nacidos y criados, con un aire de superioridad”

La concejal por la Democracia Cristiana en la ciudad de Neuquén, Nadia Márquez, se refirió a los neuquinos nacidos y criados, a los neuquinos por elección, también a los llegados y quedados, y lo hizo sin dar mayores vueltas, tal como suele expresarse.

“Amo a Neuquén”, expresó la edil y se despachó de la siguiente manera a través de sus redes sociales: “Algunos ostentan ser nacidos y criados (NyC) con un aire de superioridad”.

“Yo amo haber elegido Neuquén como mi hogar”, sostuvo y prosiguió: “No nací aquí, pero aquí me crié, crecí, estudié, hice amigos, me recibí, me casé y tuve a mis hijos. Un día mis padres me trajeron, pero hoy lo elegí yo ¡Te amo Neuquén! ¡Vamos todos los que lo elegimos!”