Gaido: "Si vivís en Argentina, el futuro es afuera del país o en Neuquén"

En la jornada del jueves, el intendente de la Ciudad de Neuquén Mariano Gaido presentó su lista de precandidaturas a concejales. El mandatario eligió a "La Gaidoneta" como nombre de su equipo que irá por la reelección municipal por la lista Azul del Movimiento Popular Neuquino y que, muy probablemente, sean en septiembre del 2023.

"Hoy, quien defiende los intereses y administra los recursos de la Provincia de Neuquén es el Movimiento Popular Neuquino. Los proyectos nacionales han demostrado los problemas que tiene el país. Por ejemplo, la inflación es un problema que tiene 70 años y es la principal causa de pobreza y desocupación. Neuquén ha hecho bien las cosas y por eso, vivas donde vivas en Argentina, el futuro es afuera del país o en Neuquén", afirmó Mariano Gaido en una entrevista junto a la secretaria de Capacitación y Empleo, Maria Pasqualini, en AM550.

"La Gaidoneta", en referencia a 'La Scaloneta' de la Selección Argentina, está conformado por María Pasqualini, Atilio Sguazzini, Claudia Argumero, Santiago Galíndez, María Victoria Fernández, Pablo Larroulet, Mariana Cofre, Claudio Marchetti, Romina del Carmen Diorio, Diego Landeiro, Brenda Biluron, Diego Bourquin, Claudia Seguel, Miguel Troncoso, Mariela Mortada, Elio Canali, María Beatriz Gómez, Matías Correa Nordestrom.

Con respecto a las elecciones del 2023, Mariano Gaido dijo que "no tengo dudas de que se vienen unas elecciones históricas". También dio una probable fecha para estas elecciones. "A mí me gusta septiembre", adelantó. "El que decide es Mariano Gaido, con una firma en un decreto. En nuestra ciudad el que convoca es el intendente. A mi me gusta octubre-septiembre" dijo.

Por otro lado, el intendente se refirió al nuevo sistema de colectivos que tendrá la capital neuquina y detalló que "seguramente hoy o el lunes vamos a firmar la licitación". El objetivo es que antes de que finalice el año, la ciudad tenga el renovado -y esperado- servicio de transporte de pasajeros con más líneas y frecuencias.