Avales y acto masivo para el lanzamiento interno del MPN

La formalidad de la presentación de avales ante la Junta de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN) por parte del sector que impulsa la precandidatura de Marcos Koopmann fue acompañado por un masivo acto con discursos de fuerte contenido político. La sede partidaria de la avenida Olascoaga al 1000 recordó situaciones similares en cuanto a la cantidad de afiliados y simpatizantes y también en la transformación de un formal lanzamiento de todas las precandidaturas internas del MPN.

Pasado el mediodía se había conocido del propio Koopmann que será Ana Pechen quien lo acompañará en la fórmula como precandidata a vicegobernadora (como acompañara a Jorge Sapag en dos períodos de gobierno), despejando una de las incógnitas que presentaba el sector Azul y Azul y Blanco del partido provincial.

Tras el cumplimiento de la formalidad de entrega de avales (se estimó en más de 55 mil) y en medio de un salón colmado de dirigentes, funcionarios y simpatizantes, uno a uno fueron subiendo a un palco erigido al efecto para realizar las presentaciones públicas y los discursos.

Primeras palabras de Pechen

A poco de ser oficializada como precandidata a vicegobernadora, Ana Pechen afirmó a AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que la principal sensación de la postulación es la posibilidad de “volver a fortalecer un proyecto del que siempre he sido parte”. También tuvo palabras de elogio hacia Koopmann, sostuvo que su trabajo también se orientará a la formación de dirigentes más jóvenes que puedan ocupar roles como el de ella y destacó el compromiso que significa representar a las mujeres en ese cargo.

A su vez, ante una consulta también valoró el acompañamiento de la familia “porque han sido muy tolerantes conmigo, en mi trabajo fuera de casa”.

Qué dijo Koopmann

El precandidato a gobernador por el sector interno emepenista fue uno de los más ovacionados en el acto realizado en la avenida Olascoaga y tras los agradecimientos por ese recibimiento destacó respecto de Pechen que "no quería una compañera de fórmula que me diga que 'está todo bien", y remarcó que "no vengo a romper nada, sino profundizar, seguir haciendo más".

?En su cuenta de Twitter, había destacado que su compañera de fórmula es “una mujer que supo ganarse el respeto de las familias neuquinas y guía en mi rol de vicegobernador. Porque durante sus años en política demostró que para transformar las realidades tenemos que saber escuchar y construir consensos con todos los sectores”.

?“Estoy convencido que su experiencia será fundamental para poder continuar llevando adelante la revolución educativa y del conocimiento que estamos planificando para todo el territorio neuquino”, señaló.

Los discursos más duros

En el acto, fueron los discursos del gobernador Omar Gutiérrez y del intendente Mariano Gaido los que más encendieron los primeros aplausos y vítores por parte de la concurrencia. Especialmente cuando el mandatario provincial y titular de la Junta de Gobierno afirmó “No a la traición, vamos a trabajar por más autonomía e independencia para Neuquén".

También Gaido fue ovacionado cuando afirmó que "algunos pasan por Buenos Aires y se marean con esos aires porteños. Hay que recorrer las calles neuquinas. Con todo este equipo, siempre estuvimos. Algunos solo aparecen en las épocas de las elecciones". Sobre el mediodía de este jueves, el propio Gaido había presentado la lista de precandidatos a concejales que lo acompañará en la postulación a un segundo mandato en la Municipalidad de Neuquén.

Además de los mencionados, también estuvieron presentes en el palco los dirigentes petroleros Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci, además del ex mandatario provincial Jorge Sapag, intendentes y funcionarios provinciales y municipales.

El listado para la Legislatura

El sector interno del MPN que llevará la postulación de Koopmann-Pechen, formalizó el listado de precandidatos a diputados provinciales, que estará encabezado por Daniela Rucci (actual concejal de Rincón de los Sauces), seguida por el concejal capitalino Claudio Domínguez, Ludmila Gaitán y Gerardo Gutiérrez.

?El listado se completa con Paola Cabeza, Ramón Fernández, Patricia Fernández, Juan Sepúlveda, Agustina Obreque, Gabriel Álamo, Viviana Pesek, Víctor Hugo Gutiérrez, Marita Villone, Lucas Fitipaldi, Fresia Gualquimil, Carlos Casteblanco y Natalia Garay.

Continúan en las postulaciones Marcelo García Leyenda, María Belén Aragón, Nicolás Di Fonzo, Sara Castañeda, Martín Giusti, Micaela Flores, Mauricio Serenelli, Virginia Magallanes, Gustavo Brevis, Claudia Videla, Germán García Bono, Guillermina Vázquez, José maría Alonso, Mónica sarmiento, Pablo Leiva, Susana Mazzina, Luis Salvo y Delfa Mena.