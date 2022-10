Las elecciones municipales podrían adelantarse a las provinciales

Mientras paulatinamente la política neuquina empieza a entrar en terreno de definiciones en cuanto a candidaturas, las fechas oficiales de las elecciones, tanto provinciales como municipales, siguen siendo una incógnita. En ese contexto, el concejal del MPN, Claudio Domínguez, dio algunas pistas este sábado y anticipó que la contienda electoral en la ciudad de Neuquén podría desdoblarse y adelantarse a la elección provincial, opción que no se había barajado hasta ahora.

Esta decisión, adelantó el actual precandidato a diputado provincial por la lista Azul, dependerá de la estrategia que decidan en conjunto el intendente capitalino, Mariano Gaido, y el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, ambos pertenecientes al sector oficialista del partido provincial. “Es una posibilidad que se ciertamente se está analizando, ellos son quienes tienen la potestad para definir fechas, pero seguramente se decidirá de manera estratégica”, deslizó el concejal.

En diálogo con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi en AM550 y 24/7 Canal de Noticias, Domínguez aclaró que el objetivo principal de esta posibilidad, en caso de lograr un triunfo electoral en la ciudad de Neuquén como creen en el partido provincial, sería permitir “llegar con la espuma de la victoria a las elecciones provinciales”.

“Si conviene tener un triunfo contundente en la capital antes, para después ir con esa espuma de la victoria a las elecciones provinciales, ¿Por qué no lo vamos a hacer?”, se preguntó el exdiputado provincial, quién también aseguró que “no cabe duda que Mariano (Gaido) va a estar arriba del 40% y que la oposición, no sé si va a llegar al 20%”.

Si bien hasta hace algunas semanas, todo parecía indicar que las elecciones a gobernador se realizarían en el mes de marzo, los últimos vaivenes de la política local llevaron a la mesa chica del MPN a modificar esta estrategia y barajar otras posibilidades, como la que anticipó este sábado Domínguez. Además, la confianza expresada desde el partido provincial en el triunfo y eventual reelección de Mariano Gaido en la capital provincial, también habría influido para evaluar una modificación del calendario electoral.

Un panorama provincial dividido en 4

Durante la extensa entrevista con "Pórtense bien", el concejal capitalino tuvo tiempo de analizar el panorama electoral provincial y desestimó la idea de una elección polarizada entre Marcos Koopmaan y el diputado nacional, Rolando Figueroa, luego de que este decidiera no competir en las internas partidarias.

Por el contrario, Domínguez auguró un “escenario dividido entre 4 opciones”, entre los que incluyó al propio Figueroa, Ramón Rioseco por el Frente de Todos, Pablo Cervi por Juntos por el Cambio y al actual vicegobernador en representación del MPN. “Va a estar muy peleado, ninguna va a tener mayoría en la Legislatura y vamos a tener que consensuar para la gobernabilidad”, pronosticó.

Más temprano este sábado, también en AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el propio Koopmann se había manifestado en el mismo sentido, mencionando que no veía una “elección polarizada entre dos opciones” y subiendo a la pelea por la gobernación al resto de los partidos.

Finalmente, Domínguez mencionó que, más allá de los nombres de los candidatos, el Movimiento Popular Neuquino “sigue estando muy por encima del resto de los partidos” y pronosticó un triunfo electoral “por diferencia”.

