Gaido: "Quiero que las elecciones sean lo antes posible"

Luego de un masivo acto en AFUVEN donde asumieron las autoridades partidarias del Movimiento Popular Neuquino, el intendente Mariano Gaido brindó una entrevista exclusiva en Pórtense Bien, por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias. Allí se refirió a las estafas con los planes sociales, el comunicado del MAPO y la interna con Rolando Figueroa.

En diálogo con Claude Staicos y Rubén Boggi, contó que en el evento de este viernes, donde asumió Jorge Sapag al frente de la convención y Omar Gutiérrez como presidente del partido, hubo más del 10 mil personas, "convocadas de manera voluntaria". "Para mí lo que fue es un evento que no es común en la República".

"Fue un encuentro hermoso, muy feliz. Con Jorge Sapag, con tanto peso político, con tanta experiencia de conformar esta línea de gobierno que hace muchos años gobierna y el presidente del partido Omar Gutiérrez, que viene a consolidar su dirigencia y su presidencia", dijo el mandatario.

Mientras el público estaba expectante por el anuncio de las fechas a internas, las autoridades no dieron mayores precisiones pero el intendente sí dijo que "deben ser lo antes posible". "Viene un momento para el partido hermoso donde todos tenemos la oportunidad de una interna. Tienen que ser lo antes posible, se ha trabajado mucho desde la Lista Azul en cada rincón de la ciudad. Que sean los vecinos los que nos digan que vamos por el camino correcto".

Al ser consultado acerca de las estafas de las planes sociales, aseguró que "hay que dejar trabajar a la Justicia con tranquilidad, de manera transparente y brindar todas las herramientas" y agregó que cuando ocurrió "el tema de las macetas", "pusimos todo a disposición de las Justicia y terminaron determinando que no había ninguna afectación del municipio". Respecto a las dudas sobre el procedimiento para otorgar planes, dijo que "quien conduce son los que tienen que tomar las determinaciones de cómo conducir ese proceso".

Gaido también se refirió al duro comunicado que lanzó el MAPO esta semana en el que afirman que "el gobierno neuquino está siendo comprometido por escandalosas acusaciones de corrupción que juegan con las necesidades de la gente": "A mi me conocen y siempre he dicho que las confrontaciones, los palos en la rueda no lleva a ningún lado. Y es porque son los mismos que ocupaban espacios en la Lista Azul, fueron ministros, vicegobernadores. ¿En ese momento no estaban preocupados? ¿Por qué no lo hiciste cuando fuiste autoridad que fue antes de ayer? Yo lo que creo es que hay que ser claros. El país necesita que quienes estén en la política seamos personas constructivas", aseguró.

"Todos los que tengan intenciones de presentar un programa, se tienen que presentar con esa propuesta, y que lo hagan dentro del partido. Y que hasta antes de ayer fueron candidatos. Para mí es claro, si querés presentar una propuesta presentala. Si ganás, la transformás, y si perdés, acompañás. Lo que no hay que hacer es embarrar las canchas, cambiar las reglas del juego desde la previsibilidad", dijo haciendo clara alusión al referente de la Lista Violeta, Rolando Figueroa.

Mirá la nota completa: