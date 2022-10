Alto Valle: faltan trabajadores para iniciar la cosecha

La llegada de la primavera y de noviembre es sinónimo del comienzo de la temporada de cosecha en el Alto Valle. Sin embargo, el panorama no es alentador, ya que hay faltante de trabajadores rurales de la zona y los productores buscan en el Alto Valle antes de cerrar acuerdos con otras provincias para traer mano de obra de afuera.

"Es un problema que viene desde hace varios años y cada vez la situación es más complicada. La gente ya no quiere acercarse a las chacras, porque probablemente no estén conformes con lo que se paga y además, hay mucha oferta laboral de otros rubros que se transforma en competencia", explicó Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, en AM550.

"La gente no quiere acercarse a las chacras, no están conformes con los sueldos y quieren ganar más" aseguró Fernández.

Hernández afirmó que este panorama también se trata por un cambio generacional en los trabajadores rurales. "Hay gente que se va del sistema por la edad y no ha vuelto gente nueva".

Sin embargo, desde la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén afirmaron que no se trata de un problema local y que el sueldo se ha transformado en una muy buena motivación para estos trabajadores. "Hoy la remuneración está cerca de lo que gana un médico principiante o un maestro. No estamos lejos de estos valores de la zona, aunque si hablamos de sueldos del sector hidrocarburífero, obviamente no se pueden comparar", comentó Sebastián Hernández.

Fuente: AM550