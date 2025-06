El incómodo momento de Fátima Flórez y su expareja, en los Martín Fierro

Tras protagonizar el momento incómodo de la noche de los Martín Fierro de Teatro 2025, Fátima Flórez y Norberto Marcos finalmente se saludaron a la salida del evento, y lo hicieron frente a las cámaras de la prensa chimentera.

Lejos de ser un saludo amigable, se notó la incomodidad de ambos ante la situación, y hasta el propio exproductor de la actriz dejó en claro que no estaba contento con el encuentro público, ya que creía que esa situación se "tenía que dar en privado", aludiendo al conflicto judicial que hay entre ellos y que hace dos años no se hablaban.

Todo comenzó durante la alfombra roja de los premios, cuando los crónitas se dieron cuenta que los ingresos de Fátima y Norberto habían quedado muy cerca. De esta manera, los periodistas insistían en que se saludaran, lo cual esquivaron en una primera instancia.

Sin embargo, y mostrándose amigable con los móviles que buscaban su declaración, la ex de Javier Milei saludó a su ex pareja una vez terminado el evento, y comentó su felicidad por encontrárselo: “Me gusta este momento de poder saludarlo, no sé por qué causa tanto revuelo. Siempre le dije que en mí va a encontrar una amiga, una compañera y con quien poder contar”.

Por su parte, y a diferencia de ella, el empresario teatral se mostró bastante incómodo ante sus palabras. “¿Es el comienzo de una buena amistad?”, le consultó un notero ante el saludo que se dio frente a las cámara, a lo que Norberto contestó sin filtro: “No, este momento se tendría que dar en privado como corresponde. Estamos forzando una situación que no tendría que ser así”.

“Nadie forzó nada, esto se dio acá, los dos venimos a un evento y lo más normal es que nos saludemos, lo anormal es que no nos saludemos”, saltó Fátima, intentando alivianar la situación. “Es lo que yo creo. Así que gracias a todos por estar atentos a este momento”, dijo la mediática antes de abandonar el móvil.

Según confiaron los chimenteros, el enojo de Norberto estaría relacionado a que Fátima se negó a presentarse a la última audiencia judicial por el conflicto que aún hay entre ellos, dilatando la resolución del mismo.