Rebrote de Mascardi: mapuches detuvieron la marcha de La Trochita

Integrantes de la comunidad mapuche de Nahuelpan impidió la circulación de La Trochita, en solidaridad con sus pares de Villa Mascardi y pidiendo mayor participación en ese recurso turístico. La formación fue detenida y obligada a regresar a Esquel, mientras se llevan a cabo intensas reuniones para destrabar el conflicto.

El hecho, que también requirió de la presencia de efectivos policiales de Esquel, se generó a partir de un reclamo que sintetizó Javier Nahuelpán, vocero de la comunidad: “No van a entrar la estación hasta que no se solucione lo de Villa Mascardi. Anoche fue todo tranquilo, pero hasta que no liberen a la machi y a las compañeras de lucha no vamos a autorizar el ingreso a la Comunidad”.

“Necesitamos dialogar con el ministro (de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro) Cavaco. Hablamos con él en marzo, le hemos enviado notas, pero hasta ahora no nos ha atendido”, recriminó.

“Gran parte de la comunidad de Esquel y Trevelin no sabe qué pasa, qué hace el tren, qué nos deja el tren, nosotros como comunidad tendríamos que tener más participación en el recurso turístico”, sostuvo.

Por su parte, el coordinador de La Trochita, Miguel Sepúlveda, sostuvo que “nos dijeron que el gobierno provincial no ha cumplido promesas con ellos, lo mismo con lo del basurero municipal, les prometieron soluciones y no la tienen, y también todo lo relacionado con lo de Villa Mascardi, así que el tren volvió a quedar en el medio”.

“Nosotros siempre tuvimos buena relación con la comunidad, hay gente trabajando en la Casa de las Artesanas, en el museo, con nosotros en el tren, la verdad que no entiendo el reclamo”, remarcó.

“Si pretenden mayor volcado de lo que recauda el tren, escapa a nosotros. Tendrán que hablar con las autoridades provinciales. Sé que lo venían haciendo, pero hoy nos encontramos nuevamente con esta sorpresa”, recriminó.

“También nos hubiera gustado que el intendente hubiera estado apoyando la medida de los prestadores turísticos, de la Cámara de Comercio y el resto de la sociedad, pero no estuvo”, apuntó Sepúlveda.

“Nosotros seguimos sosteniendo que el tren debe seguir funcionando, es una fuente laboral para mucha gente, es un derrame económico para la ciudad y lamentablemente se verá perjudicado el programa que teníamos previsto para octubre”, señaló.