Necesita una operación y recibió una respuesta insólita

Perla es una mujer de Cipolletti que necesita una reducción mamaria por motivos de salud. A los 51 años, padece dolores desde los 15 y tiene ocho antecedentes directos de cáncer de mamas en su familia. Esto llevó a que el Dr. Guillermo Ruiz firme el pedido de operación y programe la intervención para el 12 de octubre en el policlínico de Neuquén.

El 23 de septiembre, se acercó acercó a la sede de OSDE en su ciudad, donde comenzó el periplo. "En ese momento me dicen que debía adjuntar a dicho pedido un informe de mi ginecóloga donde contara los antecedentes de cáncer de mamas que tengo, informe de un traumatólogo, mamografía y ecografía mamaria". El lunes posterior volvió con todos los papeles solicitados. A la mañana siguiente, le informan por vía telefónica, que el médico auditor, había rechazado el pedido porque "no tenía una hernia de disco". Creyó que se estaban equivocando de paciente y pidió una respuesta por escrito que al momento no llegó. Junto a su abogado, presentó una carta documento que la empresa tampoco respondió.

En la búsqueda de poder hablar con el "médico auditor", Perla cuenta que acudió a OSDE Neuquén donde en un principio le dijeron que no había nadie allí que pudiera atenderla porque el modo de trabajo era "home office". Tras un tiempo de espera y algunas idas y vueltas, se acercó un médico para abordar el tema. La respuesta posterior, es cuánto menos curiosa. En primera instancia le negaron la versión de la hernia alegando que había sido una mala interpretación de las empleadas de la sede de Cipolletti y aclararon que, según el informe de los profesionales que trabajan para la empresa desde Buenos Aires, su "problema" se solucionaba con rehabilitación postural.

"Las mamas no se van a achicar con RPC", asegura Perla que padece un dolor crónico, tiene las cervicales dañadas y erosiones dermatológicas por el mismo motivo. Además, cuenta que la conversación con el médico en la sede neuquina de OSDE fue en un "tono burlón, de destrato y de banalización total de la situación". Incluso recibió la aseveración de que lo que estaba solicitando no era más que una "cuestión estética" que su plan de cobertura no contemplaba.

"¿En qué momento se te ocurrió esto?¿te levantaste un día cansada de 'las lolas'?", explica Perla, indignada, que le dijeron en ese mismo encuentro. A lo que contestó que llevaba años pensando en la intervención quirúrgica y que la decisión le llevó tiempo y análisis "por respeto a las mujeres que han padecido cáncer de mama", incluidas las de su familia.

Con cinco informes médicos diferentes de respaldo, esta vecina de Cipolletti espera una respuesta urgente de la obra social. De no obtenerla, perderá el turno en el quirófano y todos los gastos realizados hasta el momento en la búsqueda de poder mejorar su calidad de vida.