Por un incendio en Chile, una nube de cenizas llegó a Neuquén

A causa de intenso incendio que se está desarrollando en la región de Bio Bio en Chile, varias localidades de Neuquén, particularmente del norte y centro, registraron la presencia de ceniza y humo durante las últimas horas. El fenómeno fue confirmado por organismos provinciales y no representaría una complicación para la región.

Según informaron las autoridades del vecino país, el fuego se está desatando en el camino al Parque Nacional Radal Siete Tazas, en el Kilómetro 35 de la Ruta K-275, antes del Puente Pancho, en la precordillera de la región del Maule. Las llamas, indicaron, ya arrasaron con 40 hectáreas y este viernes alcanzaron la comuna de Río Chico.

Ante ese panorama, se declaró alerta roja para toda la región y se decidió enviar equipos de bomberos de refuerzo para evitar que el incendio forestar continúe avanzando, especialmente, sobre asentamientos y pueblos de la zona.

Como consecuencia de este evento y del fuerte viento registrado desde el oeste, las cenizas y el humo se hicieron presentes en varias localidades del centro y norte de la provincia de Neuquén. Desde la subsecretaria provincial de Defensa Civil confirmaron el fenómeno y añadieron que, para su monitoreo, se está trabajando en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional y el sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Fuentes del organismo provincial también aseguraron que, si bien la presencia de ceniza no deja de llamar la atención, aún no representa un problema para la provincia ya que la nube no es lo suficientemente alta.

Por último, se informó que la continuidad de la presencia del material volátil en la zona dependerá tanto la evolución del incendio en Chile como de la dirección e intensidad del viento en las próximas horas.