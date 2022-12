Los motivos detrás del corte de energía: ¿se puede repetir?

Durante la tarde de hoy, decenas de ciudades del Alto Valle se quedaron sin energía eléctrica debido a una falla en la red de 500kv de Transener en Planicie Banderita que alimenta tanto al EPEN como a Transcomahue en Río Negro. Esta línea se quedó sin suministro por una falla técnica y con ella, las de menor voltaje con las que conecta para alimentar a las distintas localidades.

“Una vez normalizado el funcionamiento de la línea de alta tensión comenzaron las maniobras y coordinaciones hasta normalizar el último suministro”, explicó Mario Bóbbera, Gerente de Transporte del EPEN. Además, comentó que “es normal que pasen este tipo de fallas cada tres años, no tiene nada que ver con el calor, puede ser por una rama, un ave o algún equipo”.

Además, Bóbbera aclaró que el sistema no quedó resentido y que la situación no debería repetirse en el corto plazo. “Los técnicos de Transener detectaron la falla y la pudieron solucionar, no hay de qué preocuparse, es algo muy esporádico”, aseguró el Gerente de Transporte del ente. Por último, se descartó cualquier tipo de intencionalidad o “atentado”, "como sucedía hace unos años", según dijo el propio funcionario del EPEN.

Sobre las altas temperaturas que se viven y el alto consumo energético que eso acarrea: se reforzó la estación transformadora de Centenario, de 60 a 90 megas y descargando la estación transformadora Gran Neuquén que alimenta la zona de CALF. De esta manera se disminuye la energía que se toma de allí con una nueva estación transformadora en el límite entre Plottier y Neuquén. "Esa estación absorbe toda la demanda de Plottier entonces descarga la estación de Gran Neuquen y puede abastecer mejor a la capital", explicó el funcionario del EPEN.